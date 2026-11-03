Trump y Netanyahu deciden suspender la ayuda militar de EEUU a Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Washington suspenderá la entrega de 4.000 millones de dólares –alrededor de 3.575 millones de euros– en ayuda militar a Israel antes de que concluya el presente año. Según explicó el mandatario norteamericano, la decisión responde a una iniciativa compartida e impulsada de común acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí habría sido el primero en sugerir que el país hebreo ya no necesita de dicha aportación, empleada en adquirir material militar de fabricación estadounidense.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, el inquilino de la Casa Blanca ha subrayado la solvencia de su aliado estratégico en Oriente Próximo. "Les dábamos 4.000 millones, pero lo cortaremos a finales de año, ya que no lo necesitan", afirmó Trump, destacando que Israel es un país próspero que goza de la fortaleza productiva suficiente para sufragar sus propias necesidades defensivas sin depender de las transferencias directas de los contribuyentes estadounidenses.

El líder republicano argumentó asimismo que el respaldo financiero a Jerusalén ha sido durante meses uno de los focos recurrentes de las críticas de la oposición y de sectores aislacionistas en Washington, especialmente tras el recrudecimiento del conflicto bélico regional. A este respecto, Trump defendió el vínculo bilateral: "Israel es nuestra prioridad número uno; les damos más que a nadie". Sin embargo, en los últimos años, incluso durante el segundo mandato de Trump, la ayuda a Ucrania ha sido superior.

En todo caso, el presidente de Estados Unidos destacó que la medida se fundamenta en un acuerdo directo con Netanyahu, quien, en palabras del presidente, le dijo personalmente: "Creo que sería apropiado que no recibamos ayuda". Trump elogió al Estado judío describiéndolo como un gran aliado y remarcando que ha demostrado ser un socio "mucho más de fiar que la mayoría".

Actualmente, ambos Estados mantienen en vigor un memorando de entendimiento firmado durante la Administración de Barack Obama que contempla una partida armamentística de 3.800 millones de dólares anuales vigente hasta 2028. Hasta ahora, estos acuerdos se habían firmado con una duración de diez años. De ahí que, ya en el pasado mes de mayo, el primer ministro israelí hubiera manifestado su intención de que el próximo fuera el último que se firmara. Entonces, en una entrevista en la cadena CBS, explicó que su intención era una reducción progresiva durante los siguientes diez años hasta su extinción total.

No está claro por qué el primer ministro israelí ha cambiado de idea. Que la decisión se haya anunciado después de las elecciones israelíes y justo el mismo día en que se celebran las de medio término en Estados Unidos puede hacer sospechar que se trata de un favor, quién sabe si el último, de Benjamin Netanyahu a su gran aliado Donald Trump. También puede ser un gesto para quitar argumentos racionales contra Israel tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha norteamericanas, unidas por su antisemitismo feroz.