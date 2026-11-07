Eisenkot intentará formar un gobierno de "emergencia nacional" en Israel con el compromiso de destruir a Hamás

Gadi Eisenkot, líder del partido opositor Yashar, ha recibido este sábado el encargo del presidente israelí, Isaac Herzog, de intentar formar gobierno tras las elecciones del pasado 27 de octubre, en las que Benjamin Netanyahu fue el candidato más votado, pero se quedó sin apoyos suficientes para formar gobierno.

Según ha anunciado la oficina presidencial, tras la ronda de contactos posterior a las elecciones, Eisenkot es el candidato que más opciones tiene para formar gobierno, para lo que cuenta con un plazo de 28 días que puede prorrogarse otros 14. El exmilitar y exjefe del Estado Mayor israelí fue apoyado por un total de 67 de los 120 diputados de la Knesset, el Parlamento israelí, frente a los 46 que apoyaron a Netanyahu y 7 abstenciones.

Eisenkot ha confirmado la noticia en un mensaje en X junto a una foto con Herzog: "Es hora de formar un gobierno de emergencia nacional. Haré todo lo posible para que seamos dignos".

זו העת להקמת ממשלת חירום לאומית.

אעשה הכל כדי שנהיה ראויים 🇮🇱 pic.twitter.com/18Q3eIE6g0 — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 7, 2026

Poco antes, había publicado un extenso mensaje reiterando la idea de que el país, que ha celebrado sus primeras elecciones tras la masacre del 7 de octubre, se encuentra en un delicado momento político que exige el reemplazo de Netanyahu, que acumula casi 20 años en el poder y que en estos días de negociaciones ha apelado a un gobierno de unidad nacional, la única fórmula que le permitiría continuar en el cargo.

El exgeneral insistió en la necesidad de la salida de Netanyahu y avisó de que el primer ministro intenta "atrincherarse en el poder" mientras el país pasa por un momento de "emergencia real", con varios frentes de guerra abiertos y sometido, según el político, a los "caprichos" del primer ministro.

Frente a ello, Eisenkot insistió en su propuesta de un Ejecutivo de "emergencia nacional" basado en cuatro pilares:

1. Reconocimiento de Israel como un Estado judío y democrático.

2. Aceptación de los valores de la Declaración de Independencia.

3. Servicio obligatorio para todos –militar, nacional y civil–, para fortalecer el Ejército israelí y aumentar sus filas.

4. Reconocimiento de Hamás como una organización terrorista y compromiso con desmantelar su poder militar y político.

Las cifras de las elecciones dejaron a Eisenkot y sus aliados naturales también sin la mayoría absoluta, que se sitúa en los 61 escaños, con los partidos árabe-israelíes con la llave para la formación de un nuevo gobierno. Si bien las condiciones de Eisenkot y las reticencias de sus socios hacen casi inviable que entren en un gobierno de coalición, los dos partidos árabes, la Lista Conjunta y Ra'am, sí podrían optar por apoyar desde fuera a un gobierno en minoría después de haber mostrado su apoyo a Eisenkot ante Herzog.

Otra opción para Eisenkot es ganarse el apoyo de los partidos ultraortodoxos: hace dos días, uno de los partidos de la futura coalición, el liderado por Avigdor Lieberman, se abrió a hacer concesiones sobre su demanda de que los ultraortodoxos también entren en el servicio militar, aunque ese sigue siendo uno de los pilares de la propuesta política de Eisenkot, junto con promesas como la apertura de una comisión de investigación política sobre el 7 de octubre.

El partido Judaísmo Unido de la Torá (UTJ), con 7 escaños, declinó recomendar a ningún candidato para que intente formar un gobierno durante su reunión con Herzog, señalando que la formación ya no se considera parte del bloque pro-Netanyahu. Los Demócratas de Yair Golan, lo único que queda de la izquierda en Israel, se mostraron este sábado abiertos a la posibilidad de un acuerdo con ultraortodoxos sin que suponga un "cheque en blanco" para esta comunidad, a la que también reclaman una mayor implicación en la economía y la seguridad del país.