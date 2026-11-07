El presidente de Israel encarga a Gadi Eisenkot la formación de gobierno

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha encargado este sábado al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, la formación de gobierno tras las elecciones legislativas del pasado 27 de octubre, en las que la formación centrista fue la segunda más votada, solo por detrás del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu.

"Tras la conclusión el jueves de la ronda de consultas (...), el presidente ha informado al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, de su intención de encargarle la formación de gobierno", ha informado la oficina presidencial en un comunicado recogido por Europa Press. Herzog ha invitado a Eisenkot a la Residencia del Presidente este domingo a las 17:00 horas, "para encargarle la formación de gobierno", explica el comunicado.

En la ronda de consultas un total de 67 de los 120 diputados de la Knesset o Parlamento israelí "recomendaron al presidente Herzog que el líder de Yashar Gadi Eisenkot recibiera el encargo de formar gobierno". Otros 46 diputados pidieron que encargara la formación de gobierno al primer ministro saliente, Netanyahu, y un grupo de siete diputados han optado por no recomendar a ningún candidato.

Una vez que reciba el encargo formal, Eisenkot tendrá 28 días para formar un gobierno que se podrían prorrogar 14 días más por decisión presidencial, según la normativa recogida en la Ley Básica o Constitución israelí.

Netanyahu llama a formar Gobierno de unidad nacional

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que la supervivencia del país está en juego si la oposición gobierna con los partidos árabes y llamó a formar un Ejecutivo de unidad nacional.

"El fuego y las llamas que vemos en las calles de París y Bruselas palidecerán en comparación con el fuego y las llamas que veremos en las calles de Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y el resto de las ciudades de Israel. Esto no es una fantasía; no se trata de tácticas para infundir miedo; es la realidad a la que nos enfrentaremos, y por eso debemos evitarlo", dijo Netanyahu.

"Porque está en juego nuestra propia supervivencia. Con un gobierno como este, Israel, sencillamente, no sobrevivirá", añadió en su segundo videomensaje desde las elecciones del pasado 27 de octubre. Por ello, el primer ministro hizo un llamamiento a lograr "un gobierno de unidad" que prescinda de aquellos que son "partidarios de Hamás", en referencia a las dos formaciones árabes, que lograron 19 escaños en los comicios: los islamistas de Raam y la Lista Conjunta. Netanyahu urgió a formar un gobierno "nacional", preservando su bloque político pero incorporando en él a partidos o parlamentarios provenientes del bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot.