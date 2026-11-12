Israel mata a un comandante de Hamás en el ataque a un hospital de Gaza convertido en "cuartel"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el servicio de Inteligencia interior (Shin Bet) han atacado este jueves el Complejo Médico Nasser, situado en la ciudad de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza.

Según ha informado el Ejército en un comunicado, el objetivo del ataque era un terrorista de alto rango de Hamás y "terroristas adicionales del ala militar de Hamás" que estaban operando en el centro médico y que la organización terrorista que gobierna la Franja estaba utilizando "como centro de mando para actividades militares y terroristas contra las tropas de las FDI y el Estado de Israel".

El líder terrorista que habría sido abatido es Muhammad Abu Ismail, comandante de la Brigada de Khan Younis de Hamás, ha informado Israel. Ismail, que se escondía junto a otros miembros de Hamás en el centro médico, era responsable de "supervisar las actividades de los terroristas de la brigada" y "dirigirlos para que avanzaran y llevaran a cabo planes terroristas contra las tropas" del Ejército israelí y "los civiles israelíes". También, señalan, "era responsable de mantener cautivos a numerosos rehenes durante toda la guerra", en alusión a las decenas de personas que secuestró Hamás en los brutales ataques del 7 de octubre.

Israel afirma que este hospital y otros centros médicos en Gaza están siendo utilizados para almacenar armas, realizar "interrogatorios y torturas por parte de los servicios de seguridad interna y de inteligencia de Hamás", como sala de comando y control y como "puesto de observación y refugio para terroristas". El Hospital Nasser, afirman, se había convertido en un "cuartel general" y los miembros de Hamás operaban "desde allí para promover decenas de planes terroristas contra nuestras fuerzas y restablecer la capacidad de fortalecimiento militar de la brigada, que sufrió daños significativos durante toda la guerra".

🎯 ALCANZADOS: Un terrorista de alto rango de Hamás y otros terroristas que operaban dentro del Hospital Nasser, en Jan Yunis, en el sur de Gaza, con el objetivo de eliminar la amenaza que representaban. Hamás utilizaba el complejo hospitalario como centro de actividades… pic.twitter.com/A7zNr5Q5WA — FDI (@FDIonline) November 12, 2026

El Ejército acusa en su nota a Hamás de una "flagrante violación del derecho internacional" al utilizar un centro médico para sus actividades: "Las FDI y el ISA condenan enérgicamente la explotación cínica por parte de la organización terrorista Hamás de infraestructura civil y médica con fines militares, mientras pone en peligro las vidas de los pacientes, el personal médico y los civiles".

El Ejército afirma que antes y durante el ataque, se tomaron medidas para reducir los daños a los civiles, incluyendo el uso de municiones de precisión y vigilancia aérea.

Así mismo señalan que se emitieron advertencias anticipadas a la población y se avisó al Ministerio de Sanidad gazatí de que habría ataques en respuesta a la "amenaza" que suponen las actividades de Hamás en centros médicos de la Franja. Mencionan entre los hospitales empleados como almacén de armas el Kamal Adwan, el Shifa y el Al Aqsa Martyrs.

Por su parte, el Gobierno de Hamás en la Franja ha señalado que el ataque aéreo, que habría consistido en dos bombardeos con drones militares, impactó en el departamento de cirugía de la segunda planta poco después de la medianoche y causó la muerte de seis personas y una treintena de heridos entre pacientes, acompañantes y personal sanitario. Los proyectiles habrían provocado daños graves en el complejo de quirófanos, que quedó fuera de servicio.

El Gobierno gazatí, que no responde a la acusación de Israel de utilizar infraestructuras civiles como hospitales para ocultar terroristas y como depósito de armas, acusa al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu de una "flagrante violación de las leyes y convenciones internacionales" que garantizan la protección de las instalaciones sanitarias.

Señala que entre las víctimas estaban un menor de 13 años y un médico de 52 años. Las víctimas fueron identificadas como Yihad Naim Muhamad Abu Tilk, de 13 años; Jaled Suleiman Ibrahim Abu Anza, de 53; el médico Rizq Ahmed Ibrahim Abu Shaira, de 52; Murad Tawfiq Mahmud Abu Zarifa, de 45; Saif Gazi Muslim Abu Hatab, de 28; y Muhamad Nafiz Musa Abu Awad, de 27.