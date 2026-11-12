¿A qué juegan los árabes israelíes?

Recientemente se llevaron a cabo elecciones en Israel. Mientras el laberinto interminable de la democracia israelí sigue su camino para saber quién va a gobernar —ergo, si Netanyahu o Eisenkot pueden formar una coalición de 61 parlamentarios, o bien ambos unen fuerzas en un gobierno de unidad—, no podemos dejar de observar que en el 'Estado apartheid' de Israel, los partidos árabes obtuvieron un resultado inesperado: 19 de las 120 bancas en la Knesset son suyas; un récord histórico.

Uno de los partidos, la Lista Conjunta, que recibió 11 bancas, consiste en una alianza de tres fuerzas políticas, mientras que el restante, el islamista Ra'am, que recibió ocho, abandonó ese frente en 2021, cuando hizo historia al convertirse en el primer partido árabe independiente en formar parte de un gobierno de coalición en Israel, que en aquella oportunidad estaba liderado por el derechista Bennett y el centrista Lapid.

Cabe señalar que los partidos árabes israelíes siempre han sido profundamente antisionistas, que detestan al Estado de Israel mientras cobran jugosos sueldos de él, y comparten ideas, por decirlo de un modo elegante, con organizaciones terroristas palestinas y de otros rincones del mundo. Sí, todo sucede en el 'Estado apartheid' de Israel.

¿Caballo de Troya?

Sin embargo, Mansur Abás, líder de Ra'am, ha estado intentando mostrar una imagen diferente. Como se ha señalado anteriormente, ha formado parte de un gobierno de coalición y para estas elecciones ha ubicado en el segundo lugar del partido a Yoav Segalovitz, un judío, sionista y exmilitar que tiene una extensa y prominente carrera en la Policía israelí, que proviene del partido centrista Yesh Atid. Para sorpresa de nadie, se trata del primer judío en formar parte de esta fuerza política.

¿Cuáles son los objetivos detrás de esta elección de Abás para el segundo lugar en la lista de Ra'am? Por un lado, seguir lavando su imagen de islamista radical y, por otro, según afirma, luchar contra el crimen en las comunidades árabes de Israel, un asunto de gran importancia en el país.

Ra'am no es nada más y nada menos que la rama política de la rama sur del Movimiento Islámico de Israel, que, según la misma organización, está inspirada en la ideología de los Hermanos Musulmanes; ya saben, ese movimiento que tiene el 'noble fin' de acabar con el mundo libre para imponer un 'orden' basado en el islam a través de todos los medios posibles, incluido el terrorismo.

El Movimiento Islámico se dividió en la rama norte y la rama sur en 1996 debido a que, si bien ambas buscan el mismo objetivo —ergo, acabar con Israel—, la primera era más sincera y no quería saber nada con los judíos ni involucrarse en política; en tanto que la segunda consideraba que era más importante 'moderarse' y adaptarse momentáneamente al juego político israelí. Por este motivo es la facción más peligrosa. De hecho, la rama norte del Movimiento Islámico fue ilegalizada en Israel por sus vínculos con los Hermanos Musulmanes y Hamás, mientras que Ra'am está ganando cada vez más fuerza y no tiene apuro para alcanzar su objetivo.

Abás, a pesar de que en el pasado, siempre en idioma árabe, llamó a Israel "enemigo sionista", expresó en Ramalá que "los judíos no tienen derecho a la bendita mezquita de Al-Aqsa, ni al Muro de las Lamentaciones, ni a Jerusalén; son invasores" y confesó que toda su 'apertura' es una trampa para infiltrarse y oponerse al Estado israelí desde dentro, ha tenido un discurso más moderado en hebreo y ha condenado la masacre del 7 de octubre de 2023, aunque le cuesta demasiado decir que Hamás es una organización terrorista. No obstante, aparentemente planea hacerlo solo para poder formar parte de un posible gobierno de Eisenkot —quien está intentando armarlo mientras estas palabras son escritas— para oponerse a Netanyahu, ya que es uno de los requisitos impuestos por el líder del partido de centroderecha israelí Yashar. Es decir, no cree que Hamás sea un grupo terrorista, pero no tendría problema en decirlo si le sirviera momentáneamente. Todo seguiría formando parte del engaño.

Los objetivos de ambas fuerzas árabes son claros. Las estrategias pueden variar, una puede maquillarse más que la otra, pero en el fondo son lo mismo. Y los árabes salieron en masa a votar por ellas; no por un candidato árabe cristiano como Yoseph Haddad, que fue herido de gravedad en la Segunda Guerra del Líbano luchando en las FDI contra Hezbolá, y que ha cobrado mucha relevancia por liderar una organización que promueve la coexistencia entre las distintas etnias y culturas dentro de Israel, por desmentir las patrañas que se dicen sobre el Estado judío en el mundo, por oponerse con mucha valentía al terrorismo islámico y a los líderes árabes palestinos e israelíes, por intentar mejorar la vida de los árabes en Israel y, sobre todas las cosas, por intentar cambiar el paradigma según el cual los miembros de su comunidad que quieren ser israelíes orgullosos y oponerse al terrorismo son 'traidores', para que ahora los traidores sean considerados aquellos que lo son en realidad: los Mansur Abás de la vida.

Haddad, que se presentó en el segundo lugar del partido de derecha Amjá Israel, no pudo ingresar a la Knesset, ya que su fuerza política no obtuvo los votos suficientes para hacerlo.

Según Haddad, cada vez más árabes en Israel siguen su camino, pero muchos no se atreven a hablar por temor. Puede que tenga razón; de hecho, en redes sociales hay árabes israelíes que se animan a decir la verdad y desmentir todas las patrañas de 'Estado apartheid' y otras tonterías por el estilo, pero ¿serán suficientes? Los resultados de estas elecciones muestran que muchos siguen apoyando a los mismos de siempre, y ahora más que nunca.

¿Una amenaza latente?

No podemos olvidar que en mayo de 2021, durante la Operación Guardián de los Muros contra terroristas en Gaza, árabes israelíes produjeron hechos de violencia en Jerusalén y salieron a cazar y linchar judíos en Israel, sobre todo en ciudades con gran población árabe, como Ramla y Lod, Acre, Haifa, Jaffa y Beersheba, entre otras.

Dor Shachar, un hombre nacido en el seno de una familia musulmana en Gaza, pero que huyó a Israel y se convirtió al judaísmo para huir de toda la basura de su tierra natal, ha explicado que el odio de sus vecinos siempre estuvo latente, incluso cuando la frontera con Israel estaba abierta, los gazatíes comerciaban con los judíos y hasta invitaban a los soldados a sus casas y les daban café y alimentos. Según Shachar, solo se necesitaba de algún chispazo para que los mismos que recibían a los israelíes con abrazos, de pronto comenzaran a asesinarlos. Y así sucedió, recordó, durante la Segunda Intifada. Es decir, esas sonrisas y esos buenos gestos eran tan falsos como los de Abás hoy.

Si bien Shachar es más pesimista que Haddad respecto de los árabes israelíes, ninguno de los dos le cree a Abás.

¿Palestino, israelíes o qué?

Pero es importante saber qué es lo que quiere la mayoría de los árabes en Israel, ya que desconcierta un dato importante: por un lado, muchos se consideran palestinos, pero por otro se niegan a renunciar a su ciudadanía israelí. O sea, los palestinos se niegan a ser palestinos, pero se siguen identificando como palestinos. Todo muy extraño. Para que se entienda bien este punto y lo contradictorio y ridículo que es, es necesario entender la solución de intercambio de territorios con población —también llamada 'Plan Liberman'—, ideada por el líder del partido israelí Yisrael Beiteinu, Avigdor Liberman. El plan consiste, esencialmente, en correr las fronteras sin mover a nadie de su hogar. Los poblados árabes que quedaron del lado israelí de la Línea Verde tras la Guerra de Independencia, en el límite con Judea y Samaria —Cisjordania—, quedarían del lado de un Estado palestino, en tanto que grandes comunidades judías de Judea y Samaria quedarían del lado de Israel. De nuevo, nadie se mueve de su casa, solo se cambia el documento de identidad de los árabes israelíes de esos poblados específicos. Desde ya que son los mismos árabes los que rechazan esa solución de plano.

Entonces, ¿a qué juegan los árabes israelíes que se consideran palestinos? ¿Odian a Israel pero quieren ser israelíes? ¿Aman 'Palestina' pero no quieren vivir en ella? ¿Israel es 'genocida' y 'apartheid' pero no quieren que les toquen el documento israelí? ¿No quieren vivir bajo un régimen palestino pero votan a los que desean que el Estado judío desaparezca y solo buscan generar cada vez más división y odio? ¿Shachar tiene razón y están actuando como actuaron los gazatíes durante tanto tiempo para poder clavar el puñal por la espalda en el momento adecuado?

Es tiempo de que más árabes orgullosos de ser israelíes levanten la voz y que aquellos hostiles dejen de comportarse como infantes caprichosos, tomen una decisión acerca de qué lado quieren estar y acepten la responsabilidad de sus actos por si eligen el camino equivocado. Para jugarla de víctimas lloronas después de recibir su merecido por empezar una guerra ya sobra con los palestinos.

Los israelíes deben tener mucho cuidado con los lobos hambrientos disfrazados de corderos.