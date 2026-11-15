El Gobierno israelí anuncia que otro líder de Hamás "se ha unido a sus predecesores en las profundidades del infierno"

Mientras continúan las complicadas negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno en Israel tras las elecciones del pasado 27 de octubre, que no dieron la mayoría ni al bloque de Benjamin Netanyahu ni al de la oposición, liderado por Gadi Eisenkot, continúan las operaciones del Ejército israelí en la Franja de Gaza para descabezar a la organización terrorista Hamás.

La pasada noche, las fuerzas de seguridad israelíes anunciaron la eliminación de otro jefe de Hamás, el comandante de la Brigada de Rafah del ala militar de Hamás Samir Mahmoud Hassan Abu Younis.

Según informó el Ejército israelí, Samir Abu Younis llevaba en el cargo dos meses, tras la eliminación del anterior comandante de la brigada, Nael Abu Obeid, el 15 de septiembre. El terrorista era considerado "una figura clave entre los altos mandos de Hamás" y según el Ejército, había dirigido a su unidad para que "promovieran y llevaran a cabo ataques terroristas contra civiles israelíes y tropas" israelíes.

Además, señalan, "trabajó para restablecer el fortalecimiento de las capacidades militares de la brigada y de la organización terrorista Hamás, que sufrieron graves daños durante la guerra". Hamás confirmó su muerte en un comunicado, en el que lo identificó como "un dirigente destacado" y miembro del Consejo Militar de las Brigadas Al Qasam.

El Ejército israelí afirma que antes del ataque, "se tomaron medidas para reducir los daños a civiles, incluido el uso de municiones de precisión y vigilancia aérea", un mensaje que llega tras las críticas a uno de sus últimos ataques en la franja contra un hospital en el que se escondían terroristas de Hamás y que según Israel se había convertido en "un cuartel".

Las fuerzas de seguridad, señalan, continúan desplegadas en la zona y "seguirán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata", advierten. Idéntico mensaje han lanzado desde el Gobierno israelí: el ministro de Defensa, Israel Katz, ha señalado en un mensaje en las redes sociales que el Ejército israelí continúa "frustrando a los líderes de Hamás en Gaza, y otro se une a sus predecesores en las profundidades del infierno".

לא ינום ולא יישן שומר ישראל. צה"ל ממשיך לסכל את ראשי החמאס בעזה, ועוד אחד מצטרף לקודמיו במעמקי הגיהנום. המדיניות ההתקפית אותה אני מוביל יחד עם רה"מ וצה"ל בעזה תימשך - עד שעזה תפורז ולא יהיה חמאס. — ישראל כ"ץ Israel Katz (@Israel_katz) November 14, 2026

"La política ofensiva que estoy liderando junto con el primer ministro y las FDI en Gaza continuará hasta que Gaza esté desmilitarizada y no haya Hamás", dice, dejando claro que las operaciones no cesarán pese a la interinidad del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

En la última semana, el Ejército israelí ha eliminado, según el Ministerio de Defensa, a más de diez terroristas en Gaza en varios ataques. Algunos de ellos, señalan, "se infiltraron en Israel durante la masacre del 7 de octubre". Afirman que todos ellos operaban "para restablecer las capacidades de la organización terrorista Hamás, en una violación sistemática del alto el fuego". Desde el Gobierno de Hamás, mientras, acusan a Israel de violar el alto el fuego con estas operaciones.

Entre los terroristas eliminados se encontraban, según un comunicado del Ejército: