De Auschwitz a Teherán, unidos por la libertad

Hay lugares que uno visita y lugares que lo acompañan para siempre. Auschwitz-Birkenau pertenece a la segunda categoría. Hace unos días tuve el privilegio y la enorme responsabilidad de regresar a uno de los escenarios más oscuros de la historia de la humanidad, en el marco de la delegación anual organizada por la Asociación Judía Europea (EJA). Esta edición reunió a cerca de 150 parlamentarios, diplomáticos y periodistas de toda Europa, y contó con la presencia de Su Alteza Imperial Reza Pahlavi y su esposa. Una participación que otorgó a esta visita una dimensión que trasciende la memoria histórica: la de dos pueblos, el judío y el persa, unidos por una amistad milenaria y una misma aspiración de libertad.

Caminar por Auschwitz es enfrentarse a algo que ningún libro de historia puede transmitir por completo. Los barracones, las vías del tren y las pertenencias de quienes nunca regresaron nos recuerdan hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el odio se convierte en ideología y una sociedad decide mirar hacia otro lado. La Shoá no comenzó con las cámaras de gas, sino mucho antes: con las palabras, la deshumanización, la propaganda, la normalización del antisemitismo y la indiferencia. Por eso, Auschwitz no puede ser únicamente un ejercicio de recuerdo. Debe ser también una advertencia para nuestro presente. Evidentemente, la Europa de 2026 no es la Alemania de los años treinta, pero sería una irresponsabilidad ignorar las señales que tenemos delante.

Volvemos a escuchar discursos que responsabilizan colectivamente a los judíos por las decisiones del Gobierno israelí. Vemos cómo se cuestiona el derecho de Israel a existir, se justifican agresiones contra comunidades judías y el antisemitismo encuentra nuevos espacios de legitimación bajo disfraces políticos, ideológicos e incluso académicos. En las calles europeas, judíos que llevan generaciones formando parte de nuestras sociedades vuelven a preguntarse si pueden llevar una estrella de David sin miedo.

Conviene decirlo sin rodeos: el antisemitismo no ha desaparecido. Sigue siendo el mismo odio y los mismos prejuicios, aunque hoy se presenten con un lenguaje diferente. Demasiadas veces, el antisionismo se convierte en una coartada para demonizar al Estado judío, negar su legitimidad y cuestionar su derecho a existir. Criticar las políticas de cualquier Gobierno es legítimo; utilizar esa crítica para deslegitimar la existencia de Israel o justificar el odio contra los judíos no es crítica política, es antisemitismo. ¿De verdad hemos aprendido algo?

La historia nos enseña que el antisemitismo muta, se adapta y encuentra nuevas excusas. Cambian los eslóganes, pero el odio permanece. Recordar Auschwitz mientras se relativiza o justifica el antisemitismo constituye una contradicción moral que Europa no puede permitirse.

Esta visita tuvo también otro significado extraordinario. La presencia de Reza Pahlavi nos recordó que la lucha contra el totalitarismo no conoce fronteras. Durante siglos, persas y judíos han compartido una historia de respeto y amistad. Desde Ciro el Grande, cuyo papel en la liberación del pueblo judío del exilio babilónico quedó recogido en la tradición bíblica, existe un vínculo histórico que sigue vivo en la memoria de ambos pueblos.

Hoy, sin embargo, el pueblo iraní vive sometido a una de las dictaduras teocráticas más represivas del mundo. La República Islámica ha construido su poder sobre la represión de sus ciudadanos, la persecución de la disidencia y una hostilidad declarada hacia Israel y el pueblo judío. Pero nunca debemos confundir al pueblo iraní con el régimen que lo gobierna. Su historia, su cultura y sus aspiraciones son mucho más grandes que una dictadura que lleva casi medio siglo secuestrando su futuro.

En este contexto, la figura de Reza Pahlavi representa para una parte muy importante de la oposición iraní una referencia política y una voz a favor de una transición democrática. Tras casi cincuenta años de exilio, su compromiso con la posibilidad de regresar a una patria libre encarna una aspiración que merece ser escuchada: un Irán democrático, libre de la tiranía y en paz con sus vecinos.

Su presencia en Auschwitz tuvo una fuerza simbólica extraordinaria: un representante de la historia persa junto a representantes de las comunidades judías europeas, rindiendo homenaje a las víctimas de uno de los mayores crímenes de la humanidad. Dos pueblos que conocen el significado del odio y que hoy pueden encontrar en la libertad un terreno común. No podemos combatir el antisemitismo mientras permanecemos indiferentes ante otras formas de tiranía. Tampoco podemos defender la libertad de manera selectiva, dependiendo de quién sea el opresor o de qué intereses geopolíticos estén en juego.

Regresé de Auschwitz con una convicción todavía más profunda: judíos y persas tenemos mucho más en común que una historia compartida. Nos une la defensa de la vida frente a quienes glorifican la muerte, la libertad frente a la opresión y la dignidad humana frente al fanatismo. Ojalá llegue el día en que podamos visitar un Irán libre, democrático y en paz, junto a nuestros amigos iraníes, sin miedo ni tiranía.

Porque el verdadero homenaje a los seis millones de judíos asesinados no consiste únicamente en recordar a quienes murieron, sino en tener el coraje de defender a quienes hoy siguen luchando por vivir en libertad. Auschwitz nos enseñó adónde puede conducir el silencio. No volvamos a guardar silencio.