Irán aseguró este sábado que tomará "todas las medidas necesarias" para romper el bloqueo naval estadounidense, que calificó de "un acto de guerra", después de que medios iraníes plantearan enviar petroleros hacia China y atacar infraestructuras petroleras de países del golfo Pérsico si Washington intenta interceptar los buques.

"Nosotros consideramos el cerco económico como un acto de guerra, es inaceptable y tomaremos todas las medidas necesarias para romperlo", advirtió el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, según informó la agencia Tasnim.

Estas declaraciones se producen después de que medios iraníes de línea dura, como la agencia Fars y el diario Kayhan, plantearan romper el bloqueo estadounidense mediante un convoy de petroleros que se dirigiría probablemente a China, así como bombardear infraestructuras petroleras de países del golfo Pérsico si los buques iraníes fueran interceptados.

Estados Unidos mantiene desde julio un bloqueo naval contra Irán, al que se sumó en agosto la operación 'Paria Económico', una campaña de intensificación de las sanciones que incluyó a las aerolíneas iraníes.

En noviembre creó además el grupo de trabajo 'Puerta de Hierro' para frenar el transporte de armas y materiales sancionados por las fronteras terrestres iraníes.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, reconoció el jueves que las dificultades para vender petróleo han reducido los ingresos en divisas del país y alertó de que el deterioro económico podría provocar nuevas protestas.

Pese a las presiones, Garibabadi aseguró que su país no ha cerrado la puerta al diálogo y que "estamos en contacto con los mediadores, incluidos los cataríes" para ver "si se le puede dar otra oportunidad a la diplomacia", e informó de que una delegación catarí había llegado anoche a Irán.

La mediación de Pakistán y Qatar sigue sin dar resultados, pese al plan presentado por Irán en septiembre para reabrir Ormuz en siete días y retomar las negociaciones para un acuerdo definitivo, que Washington no aceptó.

Irán redujo después el plazo a dos días y su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó en una entrevista con el diario Iran publicada este sábado que podría acortarlo incluso a dos horas si Washington satisface sus demandas.

Entre ellas figuran el cese de la guerra en todo Oriente Medio, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones estadounidenses y el descongelamiento de los activos iraníes.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este viernes que Irán quiere alcanzar un acuerdo, pero no uno aceptable para él.

Casi nueve meses después del inicio de la guerra, las tensiones entre ambos países se han intensificado con intercambios de ataques en las últimas semanas en torno al estrecho de Ormuz, donde siguen registrándose frecuentes incidentes con buques comerciales.