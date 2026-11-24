El Ejército y la Inteligencia israelíes han anunciado este martes la "eliminación" de Naim Muhammed Ashour Abu Nahal, considerado jefe del Aparato de Seguridad Interna de la organización terrorista Hamás. Según un comunicado de las FDI, Abu Nahal ocupó varios cargos de alto rango dentro del aparato de la organización terrorista, entre ellos el de jefe adjunto y jefe de su distrito norte.

Según Israel, asumió el actual cargo "hace aproximadamente dos meses", después de que el Ejército israelí detuviera a su predecesor. Según las FDI, Abu Nahal era "una figura de alto rango con una larga trayectoria dentro de la organización terrorista y poseía un amplio conocimiento institucional".

Israel afirma que su eliminación "representa un golpe a las capacidades de gestión del aparato y se produce tras una serie de eliminaciones significativas dentro de los aparatos de seguridad de Hamás, incluidos altos funcionarios del Servicio de Seguridad General y de la policía".

Acusan a Abu Nahal de promover, durante toda la guerra y "específicamente en los últimos tiempos", ataques contra militares y civiles israelíes. También le señalan por intentar "restablecer las capacidades de las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza, mientras violaba sistemáticamente el alto el fuego".

Sobre las circunstancias del ataque, el Ejército israelí destaca que "fue eliminado en un ataque aéreo con el fin de neutralizar la amenaza que representaba". El Gobierno de Hamás en Gaza ha confirmado la muerte del terrorista, de 50 años, del que dice que ha sido "martirizado" en un ataque aéreo perpetrado por aviones "de la ocupación israelí" al oeste de la ciudad de Gaza. Señalan que el ataque se debe a los "duros golpes asestados recientemente" por el aparato de seguridad interna "a los agentes de la ocupación", en alusión al Ejército y la Inteligencia israelíes.

El Ejército israelí avisa de que las tropas en Gaza "están desplegadas en la zona de acuerdo con el acuerdo y continuarán eliminando cualquier amenaza inmediata". Desde Hamás, alegan que es una ruptura del alto el fuego y que intentan "generar caos y un colapso de la seguridad en la Franja de Gaza".

El primer ministro y el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Netanyahu e Israel Katz, han confirmado la liquidación de Abú Nahal anunciándolo en las redes sociales: "Las FDI acaban de eliminar a Naím Abu Nahal, jefe del aparato de seguridad interna de Hamás, después de que su predecesor en el cargo fuera capturado por nuestras fuerzas en una audaz operación hace tres meses".

צה"ל חיסל כעת את נעים אבו נחל, ראש מנגנון ביטחון הפנים של החמאס, לאחר שקודמו בתפקיד נלכד על ידי כוחותינו במבצע נועז לפני שלושה חודשים. אנחנו משבחים את צה״ל ושב״כ שמיישמים את המדיניות ההתקפית של הממשלה שלנו. אף מחבל לא יצליח לחמוק מידה הארוכה של מדינת ישראל. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 24, 2026

"Encomiamos a las FDI y al Shin Bet por aplicar la política ofensiva de nuestro Gobierno. Ningún terrorista logrará escapar del largo brazo del Estado de Israel", advierten en un periodo convulso políticamente en el país, en plenas negociaciones para intentar formar Gobierno tras las elecciones del pasado 27 de octubre.

Mientras el líder de Yashar! Gadi Eisenkot continúa intentando forjar una mayoría suficiente para formar Gobierno tras el encargo del presidente israelí, el primer ministro en funciones insiste en pedir un Gobierno de "unidad" que integre a los partidos ultraortodoxos y excluya a las formaciones árabes, clave para una mayoría opositora que deje fuera al Likud.

Este mismo lunes, Netanyahu afirmó en la Knéset, el Parlamento israelí, que un Ejecutivo de unidad es esencial para garantizar el futuro del país frente a las "grandes amenazas" que lo rodean. "Quienes restan importancia a estas amenazas o las descartan, lo hacen por motivos políticos", dijo Netanyahu, que insiste en la amenaza de Irán y, según varios medios, ha intentado convencer a EEUU para lanzar un ataque que Eisenkot no ve prioritario.

Algunos de los posibles escenarios para la formación de un Gobierno encabezado por Eisenkot, que tiene hasta el 6 de diciembre para hacerlo (prorrogable 14 días más), son un Ejecutivo de "unidad" con el Likud, uno de coalición con los ultraortodoxos si logra hacerse con su apoyo a cambio de concesiones o un tercero en minoría con el apoyo de los partidos árabes.