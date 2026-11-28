El primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, ha manifestado formalmente su disposición a sellar un pacto de coalición con el líder de Yashar, Gadi Eisenkot, mediante una fórmula de mandato compartido en la que su contrincante asumiría en primer lugar la jefatura del Ejecutivo. Esta iniciativa llega después de que los comicios del pasado 27 de octubre dejaran un Parlamento fragmentado en el que el bloque de la derecha tradicional no logró sumar apoyos suficientes para garantizar una investidura directa.

A través de un pronunciamiento oficial, el dirigente justificó su propuesta en la gravedad del contexto geoestratégico que atraviesa la nación. "En vista de la magnitud del peligro existencial y de la posibilidad de que se forme un gobierno sin capacidad para afrontar este peligro, mi responsabilidad como líder me obliga a poner todo a un lado", argumentó Netanyahu, quien reivindicó que su formación obtuvo una ventaja notable de más de doscientos cincuenta mil sufragios sobre su competidor. Por tal motivo, insistió en que su candidatura era la opción natural para encabezar un gabinete de concentración.

El movimiento táctico de Netanyahu responde a la decisión del presidente israelí, Isaac Herzog, quien encomendó de manera formal la formación de gabinete a Eisenkot. Durante la ronda preceptiva de consultas, el dirigente opositor acreditó el respaldo explícito de 67 de los 120 miembros que integran la Knesset, frente a los 48 escaños alineados con el mandatario en funciones, mientras que los siete diputados de Judaísmo Unido de la Torá optaron por mantenerse al margen.

Ante este escenario, Netanyahu ha arremetido con dureza contra las formaciones árabes que sustentan aritméticamente a Eisenkot, a las que acusa de mantener vínculos con el terrorismo y de amenazar la seguridad nacional. El líder alertó de que tales fuerzas pretenden conceder la nacionalidad a cientos de miles de palestinos bajo el pretexto de reagrupaciones familiares y forzar la retirada del Ejército en zonas operativas de Gaza, Siria y Líbano. Según advirtió, esta maniobra culminaría en el establecimiento de un Estado palestino bajo patrocinio iraní levantado sobre los cimientos del Estado judío.

El tablero político ha reaccionado de inmediato a la propuesta. Mientras que el responsable de BYachad, Naftali Bennett, valoró con prudencia el paso al considerar acertada la disposición a estructurar un gobierno de unidad nacional, el dirigente Yair Lapid calificó el ofrecimiento de engaño deliberado y acusó a Netanyahu de ser un socio poco fiable que ha quebrantado reiteradamente sus compromisos anteriores.