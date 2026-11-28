Ocho países occidentales —Reino Unido, Francia, Australia, Canadá, Bélgica, Luxemburgo, Noruega y Polonia— han publicado este sábado una declaración conjunta en la que reclaman formalmente a la Autoridad Palestina la reactivación inaplazable del calendario electoral. Los firmantes lamentaron la última maniobra dilatoria del presidente palestino, Mahmud Abas, quien ha vuelto a posponer las elecciones presidenciales y legislativas bajo diversos pretextos, demorando una votación que los ciudadanos esperan desde hace dos décadas.

Los ministros de Asuntos Exteriores de estas naciones subrayaron su malestar coincidiendo con la jornada en la que los electores deberían haber acudido a los colegios. "Hoy, cuando los palestinos deberían haber ejercido su derecho democrático a votar, expresamos de nuevo nuestro profundo pesar por la decisión tomada por el presidente Abas de posponer las elecciones legislativas palestinas", señalaron en el documento diplomático, recordando que la ausencia continuada de comicios priva a la sociedad civil de sus libertades básicas y consolida una estructura de poder sin mandato de los ciudadanos.

El texto incide en una anomalía institucional que debilita cualquier horizonte de estabilidad: "Veinte años después de las últimas elecciones nacionales en Palestina y cinco años después del aplazamiento de las elecciones legislativas previstas para 2021 (...) esta falta de elecciones sigue privando al pueblo palestino del derecho a expresarse democráticamente a través de las urnas y elegir a sus representantes en unas elecciones libres y transparentes como las que prometió Abas". Por ello, los firmantes demandan que las urnas se abran a más tardar durante el primer trimestre de 2027 y solicitan a todas las partes, incluido Israel, que cooperen para garantizar el sufragio en los territorios correspondientes.

Para los ejecutivos firmantes, la celebración de estos comicios resulta un paso estratégico de primer orden. La declaración califica de "crucial" este trámite para apuntalar la solución de dos Estados y articular un eventual retorno de la Autoridad Palestina a la Franja de Gaza, territorio arrebatado violentamente por los terroristas de Hamás en 2007.

Asimismo, los ocho gobiernos aliados han trasladado una advertencia muy clara acerca de la continuidad de su cooperación económica e institucional con Ramala. El comunicado concluye remarcando que el respaldo internacional y el fortalecimiento de las administraciones palestinas están ligados de forma directa al cumplimiento riguroso de las reformas y a la exigencia ineludible de renovación democrática.