FlatironDragados (ACS) elige Georgia como ubicación para su sede corporativa en Estados Unidos

Tras evaluar varias ubicaciones potenciales, FlatironDragados (ACS) ha seleccionado el área metropolitana de Atlanta, Georgia, como sede de su nueva oficina corporativa en Estados Unidos. La decisión subraya la confianza de la empresa en el dinámico entorno empresarial de Georgia y en su condición de destacado centro de negocios.

"Esto representa un nuevo y emocionante capítulo para nuestra compañía y crea oportunidades para que nuestra gente crezca", dijo Peter Davoren, presidente de FlatironDragados. "Esperamos aprovechar el talento excepcional de la región, asociarnos con las principales empresas de construcción civil y promover soluciones que den forma a una infraestructura sostenible y resiliente en toda Norteamérica".

FlatironDragados está consolidándose como un contratista de primer nivel en Georgia. En colaboración con ACS Infrastructure y otros socios de construcción, la empresa se encuentra en las primeras fases del proyecto de los carriles exprés de la SR 400, valorado en 4.600 millones de dólares, una importante obra que mejorará la movilidad en toda el área metropolitana de Atlanta.

"Ubicar nuestra sede en Georgia es un paso estratégico que refleja nuestra visión a largo plazo", afirmó Javier Sevilla, director ejecutivo de FlatironDragados. "La abundancia de talento y la ubicación de Georgia lo convierten en el lugar ideal para que FlatironDragados crezca y sirva a sus clientes. Nos enorgullece invertir en esta comunidad y asociarnos con empresas locales para ofrecer una infraestructura transformadora que beneficiará a las generaciones venideras".

Subida en bolsa

La nueva sede se encuentra en un dinámico entorno empresarial en Perimeter Summit, en el 4004 Summit Blvd. NE, a unos 24 kilómetros al norte del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. FlatironDragados ocupará la planta más alta del edificio, desarrollando unos 2.300 metros cuadrados de oficinas de última generación. Estas contarán con tecnología avanzada para facilitar reuniones virtuales sin interrupciones, fomentar la colaboración y reforzar el sentido de comunidad.

FlatironDragados planea trasladarse a las nuevas oficinas a finales de este año. Mientras tanto, los empleados disponen de un espacio temporal en un edificio adyacente del mismo complejo.

En bolsa, ACS cerró hoy lunes en 63,10 euros, con una subida de 0,85 euros (+1,37 %), tras moverse entre los 61,85 y los 63,25 euros durante la jornada. Esto indica una tendencia alcista sostenida, con el valor recuperando rápidamente tras las correcciones y manteniéndose fuerte en la zona alta del rango.