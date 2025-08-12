Fotocasa alerta: "Hacen falta 1,8 millones de viviendas para dar respuesta a la gran demanda que existe"

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, presentó el pasado lunes las medidas que su partido quiere impulsar en materia de vivienda, una de las principales preocupaciones de los españoles. Bravo aseguró que estas medidas pivotan sobre la necesidad de desbloquear suelo urbanizable y una mayor flexibilidad para construir más.

En el programa Es la Mañana de esRadio la directora de Estudios y portavoz del portal inmobiliario Fotocasa, María Matos, ha analizado estas medidas y ha dicho que "el debate sobre la Ley del Suelo es complejo". "Lo que es innegable es que el sector lleva más de una década esperando una reforma que proporcione una mayor seguridad jurídica, una mayor estabilidad, pero, sobre todo, agilidad en los desarrollos urbanísticos. No puede ser que en los procesos administrativos puedan llegar a durar 20 años", ha destacado.

La portavoz de Fotocasa ha apuntado que "ahora es más urgente que nunca" porque en España "estamos atravesando una de las mayores crisis de oferta de vivienda. No hay vivienda suficiente para dar respuesta a la semejante demanda que tenemos y estamos esperando ya desde hace prácticamente dos años a que esto salga adelante". En este sentido, las estimaciones del Banco de España están en 600.000 viviendas para dar respuesta a la demanda que existe y en las propuestas presentadas por el PP afirman que se tienen que construir entre 100.000 y 150.000 al año. Sin embargo, para Fotocasa estas cifras "se quedan cortas".

"Según nuestros datos que obtenemos de cruzar oferta con demanda en tiempo real estimamos que harían falta 1,8 millones de viviendas para dar respuesta a la gran demanda muy sostenida que existe", ha señalado María Matos. La portavoz del portal inmobiliario ha dicho que "anualmente se crean casi 250.000 hogares, por lo que se necesitaría al menos doblar esa construcción. De esas 100.000 viviendas necesitaríamos llegar al menos a las 200.000", al año.

Ha asegurado además que a la hora de construir nueva vivienda "los mecanismos no son fáciles". "Hay obstáculos por los que el sector privado no puede ni siquiera doblar esa producción. Ahora mismo está en las 100.000 viviendas y para llegar a las 200.000, aunque quisiese, lo primero es la falta de suelo", ha apuntado María Matos. A esto hay que sumar "el precio del suelo, la burocracia excesiva" o que "el precio de los materiales se ha incrementado un 25% desde la pandemia y ahí sigue". Otro de los problemas que existe y "quizá lo más importante y que no se suele tener en cuenta es que se habla poco de la falta de mano de obra cualificada que tenemos. Si quisiéramos duplicar todas estas esta producción de vivienda, la realidad es que nos faltan manos y en estos momentos no podríamos".

Un proceso "extremadamente burocrático y lento"

Construir vivienda en España es complicado y la portavoz de Fotocasa ha señalado que "el proceso" para llevar a cabo la construcción "es extremadamente burocrático y lento" ya que "la planificación de nuevos desarrollos urbanos implica numerosas fases administrativas que van desde la aprobación de planes parciales hasta la obtención de licencias de construcción, pero pasando también por la resolución de problemas de infraestructura, la gestión de la dotación de servicios públicos… Es decir, cada una de estas largas fases puede generar todavía más retrasos y, especialmente, cuando los planes son modificados o incluso modificables por razones políticas, ambientales o sociales"

Sobre la vivienda pública ha dicho la portavoz del portal inmobiliario que creen que "la colaboración público-privada es una de las mejores vías para fomentar la vivienda pública". Ha explicado que "la administración no tiene músculo financiero ni capacidad para poder construir las viviendas que necesitamos y por ello hay que llegar a un acuerdo de colaboración en el que lo público y lo privado vayan de la mano".

Ha puesto de ejemplo a la Comunidad de Madrid asegurando que "han conseguido con éxito, esa colaboración entre lo público y lo privado, construyendo viviendas de alquiler asequible en suelos de titularidad pública, con el objetivo de que esos precios puedan ser más bajos que los del mercado libre". Es algo que para María Matos "está funcionando" y que por esa razón "no hace falta poner el foco en las promotoras privadas sino al revés, fomentar que haya una colaboración entre lo público y lo privado, que todos rememos en una misma dirección".

Jóvenes, pisos turísticos, okupación y perfil del comprador

La portavoz de Fotocasa ha comentado medidas de política de vivienda en distintas CCAA y lo ventajoso de descentralizar para "adaptarlas a las realidades locales". También ha dicho que el problema del acceso a la vivienda de "muchísimos jóvenes" impide que "puedan emanciparse" y que "puedan crear sus proyectos de vida". "Esto no sólo es un proyecto o un problema económico de los jóvenes, es un problema también social" porque "la vivienda es la piedra angular que permite a una persona desarrollarse en plenitud". "Si no conseguimos soluciones estamos evocando a toda una generación a vivir von esa incertidumbre de no poder tener su propio hogar" porque "detrás de cada joven que quiere emanciparse y que no puede hay un proyecto de vida que se está aplazando y esto tiene consecuencias que van mucho más allá del ámbito residencial", ha añadido.

María Matos ha dicho sobre culpar a los pisos turísticos del problema de la vivienda que "hay un error de diagnóstico" porque "se están buscando culpables que son blancos fáciles". Ha explicado que "si nos fijamos en los datos, en España tenemos unas 380.000 viviendas que son consideradas turísticas. Es decir, suponen tan solo un 1,4% sobre el total del parque de viviendas que tenemos en todo el país. Por lo tanto, un 1% o 2% no es el responsable del problema que tenemos". Cree que "tenemos que encontrar una regulación que sea acorde con todos los actores del mercado" y ser "muy cuidadosos".

Sobre la okupación ha indicado que este problema "por supuesto" que "genera inseguridad, incertidumbre y afecta a los propietarios" que "dudan de si alquilar o no sus viviendas". Ha afirmado que "es urgente implementar políticas que garanticen esa seguridad jurídica tanto de propietarios como de de inquilinos que acceden a la vivienda. Para dar unas reglas del juegos claras y generar un clima de seguridad, que es lo más importante".

En cuanto al perfil del comprador ha dicho que "es una pareja o una familia", pero también "un hombre bastante masculinizado en un 56%". Suele tener "unos 42 años de edad y un nivel socioeconómico alto". "Según nuestros estudios, el 80% de quienes están buscando vivienda y comprándola lo hacen para vivienda habitual y, luego, un 10% quiere comprar para destinar esa vivienda como segunda residencia y el 10% restante lo está dedicando a inversión comprar para alquilar". Es un perfil de "clase alta, media-alta por encima de los 2.500 euros y, por lo tanto, también hemos visto una tendencia que se se está acrecentando que es cada vez la demanda está siendo más solvente. Es decir, ese perfil tiene el dinero en en el bolsillo o tiene la capacidad de endeudarse mediante el préstamo bancario".