CIMIC (Grupo ACS) logra un nuevo contrato para el mantenenimiento de infraestructuras energéticas críticas en Australia

La empresa UGL, perteneciente al Grupo CIMIC (ACS), ha sido adjudicataria de una extensión de contrato por tres años con Stanwell Corporation Limited, un proveedor de energía propiedad del Gobierno de Queensland que suministra electricidad a empresas y hogares en todo el este de Australia.

En virtud del acuerdo ampliado, que se extenderá hasta 2029, UGL continuará prestando servicios esenciales de mantenimiento y revisión, incluyendo trabajos de paradas programadas importantes y gestión de instalaciones, en toda la cartera de generación de energía de Stanwell. Esto incluye las centrales eléctricas Stanwell, Tarong y Tarong North, a las que UGL ha brindado soporte durante más de una década.

El presidente ejecutivo del Grupo CIMIC, Juan Santamaría, ha declarado: "Esta renovación refleja la capacidad demostrada de UGL para mantener de forma segura y eficiente infraestructuras energéticas complejas. Estamos orgullosos de seguir apoyando a Stanwell en la entrega de electricidad segura y confiable a comunidades e industrias de todo el este de Australia".

Por su parte, el director general de UGL, Doug Moss, ha afirmado:

"Desde 2014, la colaboración de UGL con Stanwell se ha basado en la confianza, el rendimiento y la excelencia técnica. Esta extensión reconoce la experiencia de nuestro equipo en la prestación de servicios de mantenimiento de alta calidad que mantienen los activos de generación funcionando al máximo rendimiento".