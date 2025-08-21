La vuelta al cole más cara: los libros disparan su precio un 52% desde 2018

Aunque todavía estamos en pleno mes de agosto, septiembre está a la vuelta de la esquina y con ello llega uno de los momentos más temidos para el bolsillo de todos los padres: el regreso al colegio de sus hijos. Como cada año, los padres tendrán que ingeniárselas para comprar todos los elementos (libros de texto, papelería, mochila, etc.) al mejor precio posible. Aún así, este es un gasto que cada vez se les atraganta más a los padres españoles desde el año 2018.

De acuerdo con las estimaciones del comparador de precios Idealo, este año los padres tendrán que asumir un desembolso medio por alumno de 501,26 euros, lo que supone un encarecimiento del 2% con respecto al año pasado, una subida del 18% en los tres últimos años y hasta un 38% más caro con respecto a 2018. Este gasto se compone de varios elementos:

1) Los libros de texto, con un precio medio de 365,64 euros, un 7% más que en 2024 y un 52% más caros que en 2018 cuando el coste era de 240 euros.

2) Papelería, con un precio medio de 48,26 euros, un 32,4% más caro que en 2018 cuando el precio era de 36,44 euros.

3) Mochila, con un precio medio de 29,42 euros, un 7,2% más barato que en 2018 cuando su precio era de 31,53 euros.

4) Chándal, con un precio medio de 26,07 euros, un 6,7% más barato que en 2018 cuando su precio era de 27,95 euros.

5) Calzado deportivo, con un precio medio de 31,87 euros, un 5,2% más caro que en 2018 cuando su precio era de 30,29 euros.

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de los precios medios de estos artículos:

Por otro lado, Idealo también nos muestra todos aquellos desafios que tienen que enfrentar las familias para poder sobreponerse a este gasto en el mes de septiembre. Según una encuesta realizada a 1.086 familias españolas, se extraen los siguientes datos:

Un 30% de las familias compran material escolar de segunda mano, un 25,5% afirma que ha dejado de comprar algún producto necesario porque no puede hacer frente a tanto gasto, un 24% confiesa que tirará de ahorros para la vuelta al cole de 2025, al menos un 14% de las familias acceden a ayudas estatales o regionales y un 11% solicita ayuda económica a familiares. Por último, y este dato también es preocupante, un 7% ha tenido o tendrá que pedir un préstamo bancario o al consumo para poder comprar todos los productos.

Este comparador de precios da cuatro consejos clave para reducir la factura escolar, a saber: 1) Comparar precios, tanto online como en tienda física. 2) Reutilizar material del año pasado. 3) Apostar por productos de segunda mano. 4) Planificar y anticipar las compras.

En resumidas cuentas, vemos que la vuelta al cole cada año se le hace más cuesta arriba a los padres que tienen a sus hijos en el colegio, siendo cada vez más elevado el gasto que tienen que dedicar a artículos como libros de texto o papelería, mientras que los salarios reales de los españoles apenas han crecido un 2,76% en los últimos 30 años.