La trampa por excelencia de las estadísticas laborales de Yolanda Díaz sigue creciendo. El Gobierno no deja de alardear de unos supuestos datos híper optimistas que, sin embargo, se resumen de la siguiente manera: España lidera los ranking oficiales de paro de la UE en sus tres clasificaciones estudiadas -paro total, femenino y juvenil-; las estadísticas laborales de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez ocultan casi millón y medio de parados reales; y, para colmo, desde la reforma laboral, el paro real no ha bajado: al revés, ha crecido en casi 82.000 personas, si se suman todos los colectivos de parados reales que no figuran en la estadística oficial.

Y eso hace que toda la política de fuegos de artificio del Gobierno pase por un dato: el de las personas con contratos fijos discontinuos que, pese a figurar como empleados por tener vigente uno de esos contratos, permanecen largos periodos de tiempo si trabajar. Pues bien, esa cifra ha vuelto a subir y se encuentra ya en 831.620 personas.

El dato ha sido extractado por el sindicato USO, una formación que realiza sus cálculos en base a los datos oficiales pero que, simplemente, no depende de las subvenciones del Gobierno.

La explicación técnica a esta gran farsa es la siguiente: "Los fijos discontinuos en su período de inactividad se encuentran en el grupo de "Demandantes de empleo con relación laboral", aunque no se indica exactamente cuántos son [no se indica porque el Gobierno no quiere, porque se le ha solicitado cientos de veces el dato]. Sin embargo, sí conocemos el número de los que están en un ERTE (Seguridad Social) y que se agrupan bajo ese epígrafe.

Los cálculos

Para calcular el número de fijos discontinuos restamos al total de demandantes de empleo con relación laboral aquellos que se encuentran en un ERTE y en julio alcanzaron los 831.620, lo que supone un aumento del 143,77% respecto a 2022", destacan los técnicos de USO.

El sindicato da más datos: "Los demandantes de empleo que el SEPE considera "no parados" (¿ocupados?) al finalizar julio de 2025 alcanzaron los 1.876.897, un 30,11% más que en 2022. ¿Qué ocupación tienen? ¿Trabajos a tiempo parcial, segundas ocupaciones -pluriempleo- mal remuneradas, o simplemente son inactivos percibiendo la prestación o subsidio por desempleo? Un 43,8% de los demandantes de empleo registrados están en esta situación, es decir que el SEPE no los contabiliza como parados".

Una farsa de un tamaño tan brutal que altera por completo el análisis de los datos laborales.

"Por qué se sigue manteniendo una metodología que no aporta la claridad y transparencia necesarias para conocer la realidad y poner los medios y remedios para mejorar el alto paro que padecemos", se pregunta de forma retórica el sindicato. "La diferencia entre estos dos datos, paro registrado y paro real, o entre ocupados y no parados, nos debería llevar a definir claramente las situaciones de los demandantes de empleo, especialmente la de aquellos que no están ocupados o están inactivos. Si hay personas que no están trabajando y se inscriben en el SEPE para encontrar un empleo, y no se les considera como tales ¿se están poniendo los recursos necesarios para sacarles de esa situación?", señala USO.

Lo cierto es que, como explica el departamento de estudios del sindicato USO, "un demandante de empleo es una persona que se inscribe en los servicios públicos de empleo, bien porque ha perdido su empleo y busca uno nuevo (tenga o no derecho a la percepción de la prestación o subsidio por desempleo), porque busca un primer empleo, porque, teniendo empleo (una ocupación), busca una mejora de su situación laboral (una jornada más amplia o mejor remunerada) o porque se encuentran en situación de inactividad, aunque mantengan su relación laboral, y en su caso perciba la correspondiente prestación por desempleo (fijos discontinuos y ERTES)".

Y el cálculo para desvelar la trampa es sencillo: "Del total de personas que se inscriben en el SEPE demandando empleo, restamos aquellas que están ocupadas, con lo que tenemos el total de personas registradas que no están trabajando". Dicho de otra manera, USO logra de ese modo el número real de personal que "no tienen una ocupación, están desempleadas o simplemente están paradas".

Las estadísticas reales

Y al finalizar julio, último dato en las estadísticas laborales, "éstas ascendieron a 3.822.854, lo que supone que hay 1.418.248 parados (personas que no están trabajando) más que el dato oficial de paro registrado" que muestra el Gobierno, señala USO.

Y "si comparamos los datos de 2022, primer verano de la reforma laboral, y los de 2025, vemos que, si bien el paro registrado habría disminuido en 479.206, el paro real (número de personas registradas en el SEPE y que no trabajan) se habría incrementado en 81.880, un 2,19%".

Traducido, que el paro no ha bajado, sino que ha subido, Eso sí, si se quitan las trampas estadísticas del Gobierno.

