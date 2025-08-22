Panasonic Energy inicia la producción de baterías en la megafábrica de ACS en Kansas

Un equipo conjunto de Turner Construction Company (Grupo ACS) y Yates Construction celebra la apertura oficial de la nueva fábrica de baterías cilíndricas de iones de litio para vehículos eléctricos (EVs) de Panasonic Energy Co., Ltd., una empresa del Grupo Panasonic. Ubicada en De Soto, cerca de Kansas City en Estados Unidos, la instalación representa la apertura de una de las plantas de baterías automotrices más grandes de Norteamérica. La ceremonia inaugural tuvo lugar el 14 de julio para conmemorar este importante hito.

Panasonic Energy también ha iniciado la producción en masa de celdas 2170 en su segunda planta en Norteamérica, conocida como Fábrica de Kansas, con planes para establecer una capacidad de producción anual de aproximadamente 32 GWh en el futuro.

Construida sobre un terreno de aproximadamente 300 acres —el equivalente a más de 225 campos de fútbol americano—, la Fábrica de Kansas refleja el compromiso a largo plazo de Panasonic Energy con la inversión y el impulso de la industria de vehículos eléctricos mediante un modelo de producción dual en Japón y Norteamérica.

Como la segunda planta de producción de baterías para EV de la compañía en la región, después de la Fábrica de Nevada (operativa desde 2017, con una capacidad actual de aproximadamente 41 GWh), la nueva instalación busca aumentar significativamente la capacidad de producción de Panasonic Energy en EE. UU. hasta aproximadamente 73 GWh una vez que esté en pleno funcionamiento. La planta también ayudará a satisfacer la creciente demanda de los fabricantes de automóviles que expanden su producción de vehículos eléctricos.

Compromiso con la innovación y la producción sostenible

Panasonic Energy se ha centrado en inventar y perfeccionar la producción de baterías cilíndricas de iones de litio de alto rendimiento y alta calidad para satisfacer las necesidades de autonomía, capacidad y seguridad de los clientes norteamericanos.

Tras iniciar la producción de baterías para EV en Japón, la compañía se ha convertido en un líder de la industria, expandiendo la fabricación de estas baterías avanzadas en Norteamérica y contribuyendo significativamente al crecimiento del sector.

Con 30 años de experiencia en la producción de baterías de iones de litio y 8 años de especialización en la Fábrica de Nevada (ubicada en Sparks, Nevada), la empresa ha convertido esta instalación en una de las más grandes de Norteamérica en términos de producción, con más de 4.000 empleados y más de 11.000 millones de celdas entregadas hasta la fecha.

Basándose en este historial comprobado, Panasonic Energy busca mejorar aún más sus capacidades de fabricación y lograr una producción estable y masiva en la planta de Kansas desde una fase temprana.

Aumento de productividad y nuevas tecnologías

Gracias a la implementación de líneas de producción automatizadas, se espera que la Fábrica de Kansas logre una productividad aproximadamente un 20 % mayor en comparación con la planta de Nevada.

En un futuro próximo, Panasonic Energy planea introducir productos fabricados con materiales avanzados que permitirán incrementar la capacidad de las celdas en un 5 %.

Este avance representa un paso significativo en los esfuerzos de la empresa por fortalecer la cadena de suministro nacional para vehículos eléctricos, reforzando su competitividad en la fabricación de baterías en Norteamérica y su compromiso con la sostenibilidad.

Impacto económico y colaboración académica

Como el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia del estado de Kansas, la nueva fábrica se espera que genere hasta 4.000 empleos directos y aproximadamente 8.000 empleos en total, incluyendo puestos en proveedores e industrias relacionadas.

Panasonic Energy también colabora con instituciones como la Universidad de Kansas para promover alianzas a largo plazo entre industria y academia, centradas en el avance tecnológico y el desarrollo de talento especializado.

Este enfoque contribuye no solo al crecimiento económico de De Soto y de la región circundante de Kansas, sino también a la revitalización del sector manufacturero estadounidense, la formación de una fuerza laboral cualificada y el fortalecimiento de la economía a largo plazo.

Kazuo Tadanobu, CEO de Panasonic Energy, declaró: "La apertura de nuestra Fábrica de Kansas marca un hito importante en nuestro camino para ampliar la producción avanzada de baterías en Estados Unidos. Este logro no habría sido posible sin el sólido apoyo de nuestros socios locales y del Estado de Kansas.

"Juntos, estamos acelerando la transición hacia la electrificación, reforzando las cadenas de suministro regionales y formando a la próxima generación de talento en baterías. Esta instalación no solo representa nuestro compromiso con la región, sino que también es una base para la innovación y la colaboración a largo plazo en EE. UU", expresó.

Tecnología y sostenibilidad

Las celdas de iones de litio de alta capacidad de Panasonic Energy cuentan con una densidad de energía volumétrica líder en la industria de 800 Wh/L.

Hasta marzo de 2025, estas baterías han alimentado aproximadamente 3,7 millones de vehículos eléctricos, con alrededor de 19.000 millones de celdas suministradas, sin ningún retiro de vehículos por seguridad hasta la fecha.

Con su enfoque en el desarrollo de celdas de alto rendimiento y calidad, Panasonic Energy reafirma su compromiso con la reducción de emisiones de CO₂ mediante la adopción masiva de vehículos eléctricos.

Turner Construction Company

La visión de Turner Construction Company es ser el proveedor de servicios de construcción de mayor valor. La empresa desarrolla proyectos complejos y desafiantes de todo tipo y tamaño en Norteamérica y en 30 países alrededor del mundo.

Turner busca crear un futuro saludable, próspero y sostenible para sus empleados, clientes, socios y el planeta. Ha ganado una reputación por su integridad, seguridad laboral e innovación constante.

La compañía, reconocida ampliamente como un excelente lugar para trabajar, es una subsidiaria de HOCHTIEF, un proveedor global de soluciones de infraestructura con presencia destacada en Norteamérica, Australia y Europa, y con creciente expansión en mercados de alta tecnología, transición energética e infraestructura sostenible.