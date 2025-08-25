Sánchez gasta un 82% más en asesores que Rajoy y 2025 va camino de marcar un nuevo récord

Desde que Pedro Sánchez llegara en junio de 2018 a la presidencia de España el gasto público no ha parado de crecer y, en consecuencia, también los ingresos tributarios. Si en el año 2018 el gasto público como porcentaje del PIB fue del 41,5%, en el año 2024 ese porcentaje se elevó hasta el 45,4%. Este incremento tan sustancial del gasto público también ha ido a incrementar el número de altos cargos y asesores de los que dispone el Gobierno de Pedro Sánchez, como vamos a ver en este artículo.

En el año 2024, el Gobierno de Sánchez gastó algo más de 160 millones de euros entre altos cargos y personal eventual, también conocidos como asesores. Estas cifras suponen un récord desde el año 2015 y suponen un 43% más que el gasto que hubo en el último año de gobierno de Mariano Rajoy, cuando se gastó en torno a 112 millones de euros (según el IGAE).

Como se puede ver en el gráfico, en el primer semestre del año 2025 se han gastado ya 97,2 millones de euros entre altos cargos y asesores, mientras que en el primer semestre del año 2024 se gastaron 4,2 millones de euros menos, de manera que es previsible que en 2025 se vuelva a superar el gasto en estas partidas. En concreto, en 2024 el gasto en altos cargos fue de 85,4 millones de euros y en asesores de 75,4 millones de euros.

Por otro lado, si vemos la evolución en el número de altos cargos contratados entre el segundo semestre del año 2014 y el primer semestre del año 2025 tenemos lo siguiente:

En este gráfico podemos ver como el número de altos cargos se ha disparado un 21% desde que Pedro Sánchez asumió el poder en el segundo semestre de 2018, cuando había contratados un total de 671 altos cargos y siendo esa cifra de 811 en la actualidad (datos hasta junio de 2025). Mientras que con Mariano Rajoy el número de altos cargos se mantuvo prácticamente estable entre 2014 y 2018, con Pedro Sánchez vemos que se ha ido incrementando de forma progresiva hasta la actualidad. Esto es algo que ya hemos tratado en más de una ocasión en Libre Mercado, habiendo aumentado el número de altos cargos en 12 personas desde la última vez que tratamos este asunto.

Así pues, tenemos que con Pedro Sánchez se ha disparado el gasto en asesores un 82,35% y el gasto en altos cargos un 21%, unas cifras que pueden no tener tanto peso si tenemos en cuenta que Hacienda recaudará más de 300.000 millones de euros este año pero que si nos habla del despilfarro o la poca frugalidad de este Gobierno.

Son muchos los ciudadanos que se preguntan si de verdad son necesarios tantos asesores y personas cobrando un salario público sin saber exactamente a qué se dedican, más aún cuando muchas de estas personas no han visto que su nivel de vida haya mejorado en los últimos años y mientras observan como los servicios públicos (trenes, sanidad, carreteras, etc.) cada vez funcionan peor y donde cada vez se pagan más impuestos.