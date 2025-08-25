Turner (Grupo ACS) inaugura el David Booth Kansas Memorial Stadium

Turner y la Universidad de Kansas celebraron la finalización de la reconstrucción del David Booth Kansas Memorial Stadium en Lawrence, Kansas, un hito importante en el desarrollo del Gateway District de la universidad. La inauguración se conmemoró con el primer entrenamiento oficial del equipo de fútbol americano de Kansas en el campo recién terminado.

Turner ha proporcionado los servicios de preconstrucción y construcción del proyecto, que transformó el estadio en un recinto moderno y polivalente. La reconstrucción incluyó la demolición parcial y la reconstrucción de la estructura del estadio, nuevas cabinas de prensa, palcos y suites premium, concesiones, espacio comercial y una dinámica zona de experiencia para los aficionados. Uno de los aspectos más destacados es la creación de una nueva puerta de entrada al campus en la intersección de la calle 11 con la calle Mississippi, que sirve de entrada de bienvenida a la universidad y a la comunidad colindante.

El proyecto también incluyó la renovación y ampliación de las oficinas del equipo y los espacios de entrenamiento del Anderson Family Football Complex, construido originalmente por Turner en 2008, lo que reafirma la larga relación de la empresa con la universidad.

El estadio renovado acogerá no solo eventos deportivos, sino también conferencias, espectáculos, tiendas y restaurantes, lo que contribuirá al desarrollo económico de la región y a la función académica de la universidad. La nueva puerta de entrada fomenta una mayor conectividad entre el campus y la comunidad, al tiempo que eleva el perfil nacional de la universidad.