Fracaso del Gobierno en vivienda: ejecutó sólo el 32% de su presupuesto en 2024 y ni rastro de la promesa de Sánchez

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado este lunes que son necesarios unos nuevos Presupuestos para más vivienda "pública" y "asequible". Por ello, insta a los socios separatistas y comunistas a acompañar al Ejecutivo en ese objetivo que ayude a Pedro Sánchez a mantenerse en La Moncloa.

Sin embargo, la petición de la ministra de Vivienda suena contradictoria después de conocerse que fue el único ministerio que ejecutó menos de la mitad de lo que tenía asignado en los Presupuestos Generales del Estado: apenas un 32 %, lo que supuso dejar casi 3.000 millones sin gastar. A ello se suma que solo utilizó el 14 % de los fondos europeos en 2024, el peor dato de todo el Gobierno.

Así lo reflejan los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que detallan que de los 3.168 millones procedentes de la UE, apenas se gastaron 459 millones. En definitiva, Vivienda fue el ministerio que menos recursos ejecutó en 2024, lo que evidencia que la política de vivienda no ha sido una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Mentiras de Sánchez

En este marco de inacción del Ejecutivo, las anteriores promesas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda también se han esfumado. De las 184.000 viviendas prometidas por Sánchez en campaña electoral en 2023, sólo se han entregado 10.206, suponiendo solo el 5,5%.

A pesar de no ejecutar esos 5.500 millones y de su promesa incumplida de las 184.000 viviendas, la ministra ha asegurado que "necesitamos más presupuesto para más vivienda pública, para más vivienda asequible, para fortalecer la empresa pública, para acompañar a los ayuntamientos. En definitiva, para atender el principal problema que tienen los españoles".

En declaraciones a los medios, durante una visita a unos terrenos en Alcorcón (Madrid) destinados al alojamiento universitario, la titular de Vivienda ha afirmado que "no hay otro Gobierno que pueda hacerlo mejor" que el Ejecutivo actual, que está "comprometido" con políticas públicas y que ha demostrado que "ante la adversidad está siempre del lado de la gente". "Hoy con los incendios, ayer con los ERTE cuando tuvimos una pandemia que paralizó este país", ha sentenciado Rodríguez.