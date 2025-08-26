El verano impulsa el emprendimiento de negocios ligados al ocio y al turismo

La estacionalidad y el aumento de la demanda de servicios relacionados con el turismo y las actividades de ocio convierten al periodo estival en un momento propicio para poner en marcha proyectos emprendedores. En junio de 2025, se crearon 10.964 sociedades mercantiles en España según el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un incremento del 15% respecto al mismo mes del año anterior y constituye el mejor dato para este mes desde 2007. Aunque el sector inmobiliario fue el responsable del 20,3% de la creación de estas nuevas empresas, comercio y hostelería supusieron en su conjunto un 26,1%.

En los casos de emprendimiento vinculados a ocio y turismo, experiencia, capacidad de adaptación y una buena financiación son algunos de los elementos que subrayan tres emprendedores diferentes para garantizar el éxito de los negocios. Uno de ellos es Daniel Celis, emprendedor cántabro que puso en marcha Multiaventura San Vicente, una empresa orientada al turismo familiar. Su trayectoria comenzó con apenas 11 años, cuando colaboraba en la compañía de su hermano dedicada a deportes de aventura. Con el tiempo decidió crear su propio proyecto en la misma ubicación. La empresa cuenta hoy con un equipo de cuatro personas y trabaja por consolidar y ampliar su actividad. La financiación resultó clave: "Si no hubiera sido por el préstamo, no habría tenido el capital suficiente como para montarlo", explicó en referencia al microcrédito que obtuvo de MicroBank para dar los primeros pasos.

Otro caso es el de Francisco Cabezos, que transformó su vínculo con el mar en un negocio de servicios náuticos integrales. Tras adquirir experiencia en varias compañías del sector, fundó Náutica Puerto Gris, especializada en actividades marítimas para familias y grupos de amigos. La compra de su primera embarcación fue posible gracias a un micropréstamo del banco social de CaixaBank, lo que le permitió convertir una afición en una empresa con proyección de futuro.

Creación de oportunidades en verano

En Málaga, el turismo también favorece la creación de oportunidades en verano. Allí se encuentra la historia de Fernando Cava, un empresario argentino con más de una década de experiencia en la fabricación de helados en su país natal. Ya instalado en España, identificó la ocasión de abrir un nuevo punto de venta en el concurrido paseo marítimo de Rincón de la Victoria. Para poner en marcha el local necesitaba nueva maquinaria, que pudo adquirir gracias a un préstamo en la misma entidad. Desde su apertura el 1 de mayo de 2021, Heladería di Trento se ha consolidado como un negocio de referencia en la zona, reinvirtiendo en nuevos servicios y con la vista puesta en futuras aperturas.

Estos tres ejemplos demuestran que el verano puede convertirse en un punto de partida para el autoempleo y el desarrollo de proyectos emprendedores. Detectar una necesidad, contar con una idea y ponerla en marcha exige esfuerzo y dedicación, pero también respaldo financiero. En este contexto, los microcréditos se consolidan como un instrumento eficaz para dinamizar la economía y apoyar la creación de negocios con impacto local, también en época estival.