Durante el último año, coincidiendo con la DANA que asoló la Comunidad Valenciana, nos hemos ido dando cuenta de que en nuestro país los servicios públicos funcionan cada vez peor, y esto a pesar de que cada año se produce un récord recaudatorio y de que el Estado cada vez gasta más.
El propio abandono que sufrieron los valencianos tras las inundaciones a finales de octubre, las constantes averías y retrasos de Renfe o los recientes incendios forestales que siguen arrasando España son una muestra más que evidente de esta degradación. A todo esto, hay que añadirle el abandono que sufren las personas con ELA, y hoy vamos a contar un caso que se ha dado a conocer a través de redes sociales.
Gracias al activista por los derechos de las personas con ELA y a su vez paciente de esta enfermedad, Jordi Sabaté Pons, se ha conocido la historia de Alexis López, quien es hijo de una mujer que padece ELA desde hace 15 años y quien se encarga él sólo de cuidar de su madre sin ningún tipo de ayuda, únicamente la pensión de su madre.
Esta prestación que no le llega para cubrir ni una cuidadora, ni para pagar la hipoteca de su casa, ni tampoco para los materiales que necesita y que la Seguridad Social no cubre. Su madre se encuentra en una situación donde no puede hablar, donde no tiene ningún tipo de movilidad y donde además se encuentra conectada a un respirador 24 horas al día, así desde hace 10 años.
En este tuit de Jordi Sabaté se cuenta la historia completa de Alexis López y su madre:
🔴 SIGUE EL TERRORISMO CONTRA EL DERECHO A VIVIR
Acabo de recibir este mensaje y estoy llorando rabia.
Estimado Jordi:
Le escribo porque, después de muchos años resistiendo, me encuentro en un punto en el que no puedo más solo. No busco compasión, sino la posibilidad de…
Su hijo Alexis, que tiene un trabajo pero que ni aun así llega para cubrir tantos gastos, contaba además en esta página de crowfunding de "GoFundMe", donde mucha gente se ha volcado con la familia y ha donado ya más de 10.000 euros, que tenían una deuda de 7.857 euros de IBI y que ya había un embargo para quitarles la casa, algo que parece que no va a ser así ya que se ha conseguido reunir el dinero suficiente para pagar la deuda. Todo esto gracias, una vez más, a la solidaridad de la gente y no a la ayuda de ningún ente público. Así anunciaba Jordi Sabaté este pasado miércoles que se había conseguido reunir el dinero para pagar la deuda:
Hola, medios de comunicación:
Os informo que, gracias a la solidaridad de la sociedad civil española, hemos conseguido parar el embargo de la casa de una mujer enferma de ELA en Santa Susanna, por no poder afrontar el coste de la enfermedad, a través de un crowdfunding.
Mañana,…
No obstante, y a pesar de la buena noticia que supone que la sociedad española haya reaccionado de forma tan generosa con una familia que lo está pasando tan mal, la Administración Pública vuelve a empañar esta historia ya que, aunque para ayudarles no han mostrado ningún tipo de preocupación, para cobrarles los impuestos correspondientes por las donaciones sí que han actuado con celeridad, tal y como cuenta el propio Jordi en sus redes sociales.
Ya le han cobrado impuestos...
Es horroroso.
Fue el pasado jueves cuando Jordi y Alexis fueron a pagar la deuda de 7.857 euros y en este vídeo nos cuenta el hijo de la mujer con ELA lo que le han dicho desde la Diputación de Malgrat de Mar en Barcelona.
YA HEMOS PAGADO PARA FRENAR EL EMBARGO DE LA CASA DE UNA MUJER ENFERMA DE ELA EN SANTA SUSANNA
Quiero dar las gracias a toda la sociedad civil que ha donado en el crowfunding y que ha hecho esto posible.
Qué vergüenza @stasusanna_cat y Diputación de Malgrat de Mar @ajmalgrat…
Tal y como explica Alexis, la familia tenía una deuda que alcanzaba los 5.735 euros y otros 1.147 de intereses, y al preguntar si había alguna posibilidad de que les fueran perdonados los intereses la respuesta de los funcionarios ha sido que no, "que los impuestos son los impuestos y no se tocan". En este tuit de Jordi Pons Sabaté se muestra el desglose de esta deuda:
LOS INTERESES DE LAS DESALMADAS INSTITUCIONES PÚBLICAS TRAS FRENAR UN EMBARGO DE UNA MUJER ENFERMA DE ELA en @stasusanna_cat
TOTAL INTERESES: 2.121,14€ sobre una deuda de 5.736,98€
PORCENTAJE INTERESES: 37%
¿Dónde van esos intereses?
En ayudas para vivir a las personas…
Es decir, en esta historia estamos viendo como el Estado deja totalmente abandonada a una familia donde uno de sus miembros padece una enfermedad como la ELA, aunque para cobrarles los impuestos sí que actúan de forma implacable. Afortunadamente la sociedad civil ha sabido responder (gracias también al altavoz de Jordi Sabaté Pons) y esta familia podrá seguir viviendo en su casa.