Otro tropiezo de las políticas verdes en España: el 22% de puntos de recarga para coche eléctrico no funciona

Uno de cada cinco puntos de recarga eléctrica en España no funciona. Es decir, el 22% no están disponibles. Por otro lado, la red de recarga de vehículos eléctricos en España aumentó un 3% en el segundo trimestre, con 1.534 nuevos puntos instalados, apenas una quinta parte de los 7.633 del primer trimestre. Según los datos del último Barómetro de Electromovilidad elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), con esta cifra ya se alcanza una red total de 47.892 puntos de recarga en España. Sin embargo, se ha ralentizado la instalación de nuevos puntos de recarga de coches eléctricos.

Por otro lado, los puntos instalados, pero no operativos, aumentan hasta llegar a 13.782, un 5,5% más que el trimestre anterior (720 puntos más). Si estos puntos estuviesen activos, en España habría 61.684 puntos de recarga de acceso público, cerca del objetivo planteado por Anfac de contar con 64.000 puntos de este tipo para 2024. De hecho, los puntos de recarga no operativos suponen el 22% de la red de carga de acceso público instalada en España. Es decir, uno de cada cinco puntos instalados no funciona.

El barómetro también refleja que el indicador global de electromovilidad (el resultado de la media del indicador de Penetración de Vehículo Electrificado y el Indicador de Infraestructura de Recarga) vuelve a crecer 1,6 puntos respecto al ejercicio anterior, alcanzando una puntuación de 18,7 sobre 100.

España, lejos de la media europea

El aumento de este indicador viene dado principalmente por el movimiento del mercado de vehículos electrificados que, con 62.615 nuevos turismos matriculados en el último trimestre, ha duplicado sus ventas respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento del indicador se sitúa al mismo ritmo de crecimiento de la Unión Europea, pero todavía lejos de la media del continente que registra 32,3 puntos sobre 100 frente al 25,4 de España.

Por regiones, Madrid, Navarra y Cataluña encabezan de nuevo el ranking del indicador global de comunidades autónomas, situándose por encima de la media nacional. Las regiones que más han crecido son Madrid (+3,3), Cantabria (+2) y Cataluña e Islas Baleares (+1,6).

Entrando en detalle de Europa, la disponibilidad de puntos de recarga de acceso público crece a mayor ritmo, situándose el indicador en 23,4 (+1 punto). Noruega y Países Bajos son los países con el indicador global más alto. Por su parte, hay que destacar tanto el ligero descenso de Francia, vinculado al lento impulso del mercado electrificado.