Juan Bravo: "No vale prometer. Las ayudas tienen que llegar de verdad"

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha atendido este miércoles la llamada de Es la Mañana de Federico, para analizar cómo este Gobierno está reaccionando al drama de los incendios que ha sufrido España este verano y que, desde el primer minuto, el Gobierno lo convirtió en una herramienta de enfrentamiento partidista con la vista más puesta en las elecciones autonómicas del próximo año que en conseguir extinguir los fuegos.

Sobre este asunto, Bravo ha recordado que el PP lo que quiere es que "los ministros comparezcan para dar explicaciones", algo que no lograron sacar adelante este martes en la Diputación Permanente del Congreso de los diputados: "ayer en las votaciones no fuimos capaces de sacar adelante las comparecencias, pero al menos, ha servido para que algún ministro, como Sara Aagesen, hayan dicho que comparecerán". Así, los plenos, que empiezan dentro de dos semanas, contarán con la comparecencia de ministros implicados en la crisis de incendios que todavía no se ha terminado.

Unos ministros, los que deben comparecer, que en buena parte se han dedicado a "atacar al PP y no asumir responsabilidades", como hizo Margarita Robles, se quejaba Juan Bravo: "Sinceramente, han perdido el norte", lamentaba. "Si no asumen ninguna responsabilidad y se dedican a atacar únicamente al primer partido de la oposición demuestran una terrible falta de capacidad", sentenciaba.

En cuanto al papel que están jugando los presidentes autonómicos de las zonas afectadas, todos del PP menos el de Asturias, Barbón, Juan Bravo ha recordado que "han estado dando explicaciones y contando cómo estaba la situación desde el primer momento, y nadie duda que están dando las explicaciones necesarias que se le solicita", sin embargo, "el que ha estado desaparecido ha sido Pedro Sánchez, no los presidentes autonómicos."

Las ayudas

Preguntado por el anuncio de declaración de zonas catastróficas por parte del Gobierno, pero sin concretar cantidades de ayuda, Bravo ha querido ser muy claro: "Las ayudas tienen que ser generosas y no vale prometer para luego no dar". Ha recordado el vicesecretario del PP que "en la Dana se prometieron 16.000 millones y se han quedado en 6.000".

Por este motivo ha dicho que el Gobierno debe saber que "no vale con dar ayudas únicamente, las ayudas tienen que llegar de verdad y estamos acostumbrados a que el Gobierno habla de grandes números pero llegan pequeñas cantidades".

Para Bravo, lo importante es que el ciudadano lo que espera son unas administraciones que tengan la capacidad de respuesta cuando hay problemas. Y la coordinación y la cooperación entre administraciones debería ser la norma.

El Rey, sólo ante los afectados por los incendios

También ha lamentado que el presidente del Gobierno no vaya a acompañar a los reyes en su visita a las zonas afectadas por los incendios aunque ha aclarado que "si va a acompañarlo para salir corriendo, mejor que no vaya".

Recordaba Bravo que "el Rey nos representa a todos. ¿Qué otra cosa más importante tiene que hacer el presidente del Gobierno en estos momentos?. Acompañar al Rey debería ser su prioridad", decía.

Diada y plenos

También ha reaccionado a la decisión del PSOE de suspender el pleno en el congreso para respetar el día de la Diada en Cataluña. Bravo lamentaba que el Gobierno rinda pleitesía a sus socios separatistas "con la Dana no quisieron suspender el pleno cuando ya sabíamos lo que había pasado en Valencia para repartirse el consejo de TVE".

Usan el parlamento para su interés particular, en lugar de gestionar un país. No hay motivo para no mantener el pleno el 11 de septiembre.

En cualquier caso, comprende que el Gobierno rinda pleitesía a los separatistas, porque "cuanta más debilidad tiene el Gobierno, más fortaleza tienen los socios para conseguir cosas". El gran problema es que el Gobierno esté usando el parlamento para su interés particular en lugar de para gestionar un país como España.

Inmigración

Por último, también ha criticado la imposición del Gobierno del reparto de menores no acompañados. "Habla de repartir menores como quien habla de paquetería", decía Juan Bravo. Para el popular, el Gobierno, en lugar de asumir "su responsabilidad, utiliza un problema tan grave" para hacer partidismo. Y "son personas, son niños, no son paquetes. Debería dejar de jugar a la confrontación mientras las comunidades del PP estamos asumiendo nuestra responsabilidad".

Quita de la deuda a Cataluña

Sobre la condonación de la deuda a Cataluña, Bravo ha dicho que lo primero que hay que analizar es si es bueno o no. "¿Va a significar más recursos para todos? No, ya lo ha dicho la AIREF. Esto es simplemente el precio que se paga para conseguir los votos de ERC, cuando lo que hace falta y lo que nuestras comunidades eutónomas proponen, es un nuevo sistema de financiación autonómica, para que las entregas a cuenta no estén al albur de decisiones del Gobierno", reflexionaba.

Finalmente, lamentaba que "cada día que Sánchez sigue en el gobierno los españoles estamos peor".