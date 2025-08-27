Libertad Digital lleva tiempo analizando la realidad laboral española. Y es que, mientras Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no dejan de afirmar que todos vivimos "el sueño español" y disfrutamos de un "cohete económico", lo cierto es que la población española no deja de perder poder adquisitivo y de acostumbrarse a una precariedad laboral creciente.

Dos gráficos preparados por el departamento de estudios de USO reflejan a la perfección lo que está ocurriendo. Y es que el ritmo de afiliación a la Seguridad Social lleva en descenso desde hace meses y el de creación de contratos indefinidos es ya el peor desde 2015 a excepción del año de explosión del covid.



"El número total de contratos registrados durante el mes de julio ha sido de 1.588.983". Eso supone, en teoría, "una subida de 67.467 (4,43%) sobre el mismo mes del año 2024. Por su parte, la contratación acumulada en los siete primeros meses de 2025 ha alcanzado una cifra de 9.034.369, lo que supone 79.302 contratos más (0,89%) que en igual periodo del año anterior". ¿Pero es representativa esa evolución o tiene trampa? Los expertos del sindicato responden: "Se han realizado más contratos que hace un año y sin embargo el desempleo se reduce en una cuantía 8 veces inferior a la que se produjo en julio de 2024".

Otros datos

Más datos. En julio de 2025 se han registrado 609.964 contratos de trabajo de carácter indefinido, representan el 38,39% de todos los contratos. Supone un ascenso de 20.957 (3,56%) sobre el mismo mes del año anterior. Hasta ahí todo en orden. Pero, en magnitudes acumuladas, se han realizado 3.756.777 contratos por tiempo indefinido hasta julio de 2025, "representando un descenso de 70.409 (-1,84%) sobre el mismo periodo de 2024. Se está frenando la contratación indefinida", añade el sindicato.



Y, efectivamente, como se puede apreciar en los gráficos que hoy muestra Libertad Digital, tanto el ritmo de afiliación a la Seguridad Social como el de creación de contratos indefinidos no deja de caer.

Es más, los contratos indefinidos del mes de julio se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 232.183 a tiempo completo (38,1%), 157.553 a tiempo parcial (25,8%) y 220.228 (36,1%) fijos discontinuos. Es decir, que "sólo el 38,1% de los contratos indefinidos lo son a tiempo completo. Respecto a julio de 2024 los primeros han bajado en 2.189 (-0,93%), los segundos han aumentado en 22.786 (16,91%) y los últimos ascendido en 360 (0,16%). Sube la contratación indefinida a tiempo parcial. Y jornadas parciales implican "salarios parciales", destacan los expertos de USO.

"Los contratos de carácter temporal registrados en el mes de julio de 2025 han sido 979.019, representando el 61,61% del total. Son 46.510 (4,99%) contratos más que el mismo mes del año anterior. En términos acumulados, en los siete primeros meses se han registrado 5.277.592 contratos temporales, lo que supone un ascenso de 149.711 (2,92%) sobre el mismo periodo del 2024. Mientras desciende la contratación indefinida, crece la contratación temporal, una vez más, con gran dependencia de la estacionalidad", añaden desde el sindicato.

"¿Cómo es posible que, realizándose esta cantidad de contratos – más de 1,55 millones- no disminuya notablemente el número de parados? Este volumen de contratación no absorbe las demandas de empleo, porque se están produciendo en la práctica más rescisiones de contratos que altas. Se mantiene una alta rotación en el empleo. ¿Cuánto ha durado los más de 600.000 contratos indefinidos?: tenemos "contratos cerilla" que se consumen en muy poco tiempo", concluyen.

De hecho, el Gobierno no deja de felicitarse de los datos de empleo pese a que España lidera los ranking oficiales de paro de la UE en sus tres clasificaciones estudiadas -paro total, femenino y juvenil-. Y lo cierto es que los datos exhibidos públicamente por el Gobierno son todo un compendio de ocultismo. Porque las estadísticas laborales de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez ocultan casi millón y medio de parados reales e, igualmente, que, desde la reforma laboral, el paro real no ha bajado. Al revés, ha crecido en casi 82.000 personas.

