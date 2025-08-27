La motosierra de Milei ahorra más de 2.100 millones de dólares en subvenciones

Como ya hemos tenido la oportunidad de contar en varias ocasiones en Libre Mercado, el Gobierno del liberal-libertario Javier Milei viene realizando una serie de ajustes de gasto público con el fin de contener el déficit y de ahorrar al contribuyente argentino la mayor cantidad de dinero posible. Aquí ya tuvimos ocasión de contar como el Gobierno había recortado los bonos eléctricos, aunque no de forma total. Pues bien, recientemente se ha dado a conocer que entre 2024 y 2025 el gasto en subsidios al sector energético ha caído en más de 2.100 millones de dólares. En este artículo te vamos a contar las claves.

Tal y como cuenta el medio Infobae, el gasto en subsidios a las tarifas de la luz y de gas registró una caída superior a los 2.100 millones de dólares en los siete primeros meses del año 2025 en comparación con los siete primeros meses del año 2024. Gracias a esta reducción en el gasto de los subsidios es como el Gobierno del economista Javier Milei ha podido conseguir el superávit en las cuentas públicas, o al menos en parte ha sido gracias a este importante ajuste.

Así pues, las subvenciones devengadas para el sector energético ascendieron a un total de 1.842 millones de dólares en lo que va de año, lo que representa una caída interanual del 54%, según la consultora Economía y Energía. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de los subsidios al sector energético desde el año 2019 hasta el 2025 (de enero-julio).

Como se puede observar en el gráfico, entre los años 2019 y 2022 se produjo un incremento progresivo desde los 2.258 millones de dólares hasta los 7.914 millones de dólares. El año 2019 fue el último año de Mauricio Macri como presidente y entre 2020 y 2023 vemos como el gobierno del kirchnerista Alberto Fernández más que duplicó el gasto en subsidios al sector energético, pasando de 3.123 millones de dólares a 6.564 millones. Es ya con Javier Milei al frente de la presidencia de la República Argentina cuando se ha pasado de ese gasto de 6.564 millones de dólares a uno de 1.842 millones, el más bajo en esta serie desde 2019-2025.

De esta forma, los subsidios energéticos se han consolidado como la partida de mayor reducción para sostener el superávit fiscal en 2025. Durante los siete primeros meses del año, el gasto primario del Sector Público Nacional presentó un alza interanual real del 3,6% con nueve partidas en aumento y siete en caída, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

En el anterior gráfico se muestra como las partidas que tuvieron un mayor incremento fueron las transferencias de capital a provincias (+127%), las transferencias corrientes a provincias (+126,9%) y la asignación universal para la protección social (+33%). Por el lado contrario, los gastos que más disminuyeron fueron los subsidios a otras funciones (-67,7%), los subsidios a la energía (-55%) y los programas sociales (-29%).

De acuerdo con el Iaraf: "Con respecto a la intensidad del aumento, las provincias encabezaron el ranking, mientras el ajuste durante los primeros siete meses de 2024 fue muy alto. La suba en el gasto en jubilaciones (+21,7%) contrastó con la fuerte baja en subsidios a la energía y programas sociales. La reducción en subsidios fue equivalente al 55% de la suba en gasto jubilatorio y la caída en programas sociales, al 41%."

En resumidas cuentas, vemos como en Argentina se sigue aplicando la "motosierra" y el Gobierno de Javier Milei sigue tratando de recortar todo aquel gasto que se considera superfluo, de manera que se pueda ahorrar a los argentinos la mayor cantidad de dinero posible, al mismo tiempo que se consigue contener el déficit.