El turismo de españoles sigue en retroceso mientras se dispara el turismo de extranjeros

Hace unas semanas contábamos en Libre Mercado como cada vez más españoles dejaban de veranear en hoteles y se pasaban a opciones más baratas como el camping. Este cambio de preferencias, por llamarlo de alguna manera, estaría motivado por una pérdida de poder adquisitivo que hace cada vez más difícil para muchas familias el poder irse de vacaciones y alojarse en un hotel. Pues bien, hace unos días el INE publicó los datos del mes de julio y los resultados no son nada halagüeños, sino que confirman la tendencia que ya explicamos en este pasado artículo.

De acuerdo con datos de la "Encuesta de ocupación hotelera", durante los dos primeros meses de verano de este año el número de españoles que han viajado es de un total de 5,44 millones en junio y de 5,842 millones en julio. Estas cifras suponen una caída de un 1,85% con respecto a las que pudimos ver en 2022, cuando viajaron 5,42 millones de españoles en el mes de junio y 6,075 millones en el mes de julio.

En cuanto al número de pernoctaciones, los datos son aún peor. Si entre junio y julio de 2022 se produjeron un total de 27,824 millones de pernoctaciones por parte de españoles (12,216 millones en el mes de junio y 15,608 millones en el mes de julio), entre junio y julio de 2025 se han producido un total de 27,086 millones de pernoctaciones (12,191 millones en el mes de junio y 14,895 millones en el mes de julio), lo que supone una caída del 2,65%.

Como vemos, se ha producido un retroceso tanto en el número de viajeros españoles como en el número de pernoctaciones de estos viajeros por España. No obstante, y como ya contamos en el pasado artículo que le dedicamos al estado del turismo, esto no es algo que ocurre con los viajeros extranjeros, sino que más bien son la otra cara de la moneda.

Cara y cruz: cae el turismo de españoles y crece el de extranjeros

En el año 2022 hubo un total de 11,784 millones de viajeros residentes en el extranjero entre los meses de junio y julio (5,567 millones y 6,217 millones), mientras que en este año 2025 esa cifra ha ascendido a 14,018 millones entre junio y julio (6,816 millones y 7,202 millones). Es decir, entre 2022 y 2025 ha crecido un 19% el número de viajeros residentes en el extranjero en España.

Por su parte, si nos fijamos en las pernoctaciones tenemos lo siguiente:

En el año 2022 se produjeron un total de 49,407 millones de pernoctaciones por parte de extranjeros entre los meses de junio y julio (22,894 millones y 26,513 millones). En cuanto al año 2025, esta cifra ha crecido hasta alcanzar las 56,586 millones de pernoctaciones entre junio y julio (26,790 millones y 29,796 millones). Así pues, se ha producido un incremento del 14,5%.

De esta forma, vemos dos tendencias muy claras, y es que mientras los turistas españoles cada vez viajan menos y, en consecuencia, pasan menos noches en los hoteles, no ocurre así con los turistas extranjeros que cada año superan la cifra tanto de viajeros como de pernoctaciones del año anterior.

Esta realidad contrasta con los mensajes triunfalistas que nos lanzan desde instancias gubernamentales donde se afirma que somos "el motor de Europa" o "la mejor economía del mundo", algo que parece no haber llegado aún al bolsillo de los españoles.