¡Sorpresa en TVE! Pepa Bueno se estrena entrevistando a Pedro Sánchez

Desde que Oughourlian y Sánchez entraron en guerra abierta por el control del grupo Prisa, después de que Miguel Ángel Contreras se empeñara en sacar una nueva tele sin el consentimiento del primer accionista y presidente, el despido de Pepa Bueno como directora de El País estuvo en el aire. Más aún cuando Oughourlian fue capaz de torcerle el brazo a todos los tentáculos de Moncloa en el accionariado del grupo de comunicación.

Pues bien, finalmente Pepa Bueno fue despedida de El País para ser rescatada en Televisión Española, auténtico buque insignia propagandístico del Gobierno. La misión de Contreras en Prisa era sacar una nueva televisión basada en informativos y tertulias para mayor gloria de Pedro Sánchez, según filtraron fuertes internas de Prisa, quienes directamente hablaban de "Tele Pedro", para referirse al proyecto de marras. Y como no lo pudo hacer en la compañía y ser fulminantemente despedido, qué mejor que hacer la vieja idea de Tele Pedro en RTVE.

Y tanto que lo han hecho. Ahora mismo, la primera de Televisión Española mantiene el mismo espíritu de Tele Pedro desde las 8:30 de la mañana hasta prácticamente las 17:30 de la tarde, son 9 horas de informativos y de tertulia en las que Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Jesús Cintora, reproducen, defienden y adornan los argumentarios que salen de Moncloa y Ferraz. Y son elementos que cuentan con un gran presupuesto.

Si el Terrat de Buenafuente se proclamaba entre enero y junio de 2025 con la contratación más cara de la cadena alcanzando los 9 millones de euros, entre Ruiz y Cintora suman 12 millones y medio (6.303.373 euros para The Big Bang Media que produce Malas Lenguas y 6.235.963 euros para La Cometa TV, que produce el Mañaneros de Ruiz).

La novedad: entrevista a Sánchez

Ahora será Pepa Bueno, exdirectora de El País, la que dirija el telediario 2 a partir de este lunes 1 de septiembre, cuando se estrene con una entrevista a Pedro Sánchez, justo después del informativo.

Sí. De El País a Televisión Española y sin solución de continuidad. Y como gran novedad, una entrevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Preguntará Bueno al presidente por el proceso judicial contra su esposa, por el de su hermano, por el de su fiscal general del Estado, por el de su exsecretario general? ¿Preguntará Pepa por Ábalos, por Koldo?

¿Preguntará a Sánchez por el cántico que se ha hecho viral en cada concierto, partido o rave de este verano: "¡Pedro Sánchez hijo de puta!"?

¿Preguntará por la responsabilidad del Gobierno en el apagón? ¿Por las ayudas que siguen sin llegar de la Dana o del volcán de la Palma? ¿Preguntará por la gestión de los incendios? ¿Preguntará, acaso, por la aprobación del cupo catalán?

En fin. Veremos finalmente qué pregunta y qué no pregunta, en qué incide o por dónde pasa de puntillas la señora Bueno en esa televisión que nos cuesta a todos 1.200 millones de euros al año, que mantiene una deuda financiera total de 748 millones y que cuenta con una plantilla de unos 6.800 trabajadores. Está por ver si hablan de la corrupción que le rodea. Sin embargo, déjenme que haga de adivino: pincho de tortilla y caña, a que oiremos "bulo", "pseudomedios" y "cambio climático".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.