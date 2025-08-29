La fuga de la inversión extranjera en España se duplica: "El Gobierno debería hacer exactamente lo contrario"

El Gobierno se empeña en insistir en que "la economía va como un cohete", pero España es un país que desincentiva la atracción de inversión extranjera y estimula que aquella que ya se encuentra en la nación, la abandone en busca de inversiones más atractivas. Así lo demuestran los datos proporcionados por el indicador GlobalInvex del propio Ministerio de Economía y Comercio.

Estos demuestran que la desinversión –la fuga de inversiones extranjeras que estaban afincadas en España hacia otros países— ha subido en más de un 100% en 2024 con respecto al año anterior. Esto quiere decir que, mientras que en el año 2023 abandonaron el país algo más de 7.000 millones de euros de capital inversor extranjero, en 2024 esta cifra ha superado los 14.000 millones.

Todo ello, al mismo tiempo que la inversión bruta en capital y patrimonio sólo subía un 2,03% pasando de los 31.330 millones a los 31.966 millones de euros. Estos datos empeoraban considerablemente respecto a la inversión neta en capital y patrimonio, que han bajado más de un 27% con respecto a 2023 pasando de los algo más de 24.000 millones a los 17.600 millones de euros.

Esta pésima tendencia prosigue su camino en los primeros meses del presente año 2025, en el que la desinversión ha crecido en más de un 35% en el período de enero a marzo. Un crecimiento que se da con respecto al mismo período del año anterior, en el que la desinversión ya había crecido en un 100% con respecto a 2023. Esto es, que en los meses de enero a marzo la desinversión ha crecido otros 2.000 millones de euros.

Los datos con respecto a la inversión bruta en capital y y patrimonio son todavía más desoladoras: mientras que había crecido un 2% en 2024 con respecto a 2023, esta ha disminuido en un 50% entre enero y marzo de 2025 con respecto a estos mismos meses en 2024. Si nos fijamos en la inversión neta en capital y patrimonio, la tendencia descendente se agrava hasta alcanzar una cifra un 73% menor a la de este período de tiempo en 2024.

Madrid acapara la inversión exterior

Además, existe una clara diferencia entre cuál es la comunidad que más inversión extranjera atrae siendo Madrid la región que lidera el ranking. A esta ha llegado en 2024 más del 67% de toda la inversión bruta; que, además del grueso de la inversión bruta en capital y patrimonio, cuenta con la financiación intragrupo. En total, las políticas liberales económicas de la Comunidad de Madrid han llevado a la comunidad a obtener 25.800 millones de euros brutos en inversión extranjera de los 38.200 millones que han llegado a España.

La segunda comunidad autónoma en recibir inversión extranjera es Cataluña, cuya inversión bruta apenas representa el 13% de la total del país. Le siguen Comunidad Valenciana y el País Vasco. Respecto a los sectores preferidos por la inversión extranjeras son: en primer lugar, el de la información y las comunicaciones; en segundo lugar, el de los suministros de energía eléctrica gas.

Porcentajes de inversión extranjera por comunidades en 2024

Por qué se van los inversores

Los datos reflejan la situación de forma clara: España no sólo no atrae capital extranjero, sino que pierde masivamente las inversiones extranjeras que se alojan en el país. Algo para lo que existen diferentes motivos, según Francisco C. Serrano, cofundador de Libertador Fiscal, una firma legal especializada en cambios de residencia fiscal, optimización fiscal y protección patrimonial.

Éste ha explicado a Libre Mercado que hay al menos siete motivos fundamentales por los que los inversores extranjeros se marchan de España y llevan su capital a otros países más atractivos. El primero es la inseguridad jurídica que existe en España. La incertidumbre política y los constantes cambios legislativos, además de la disparidad de políticas llevadas a cabo por Gobierno, autonomías y ayuntamientos. De hecho, no ha sido extraño que desde el Ejecutivo se haya legislado exactamente en contra de lo prometido en los últimos años por la fragilidad parlamentaria que sostiene al líder del PSOE, Pedro Sánchez.

La presión fiscal de Montero

Otra de las causas que el cofundador de Libertador Fiscal ha señalado es la alta presión fiscal que existe en España, especialmente desde Cristóbal Montoro, sólo superado por la voracidad fiscal y regulatoria del Gobierno socialista de Sánchez. Cabe recordar que ha habido más de 90 subidas de impuestos desde que el secretario general de los socialistas llegó a La Moncloa y nombró a la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Además de esto, se ha incrementado la presión fiscalizadora. Es decir, el control que la Agencia Tributaria ejerce sobre los contribuyentes, que ha ascendido en el último lustro de forma considerable hasta perseguir constantemente a los inversores pidiéndoles que aporten justificantes de toda su actividad. "Tenemos varios clientes que se van a otros países más por este motivo que por presión fiscal", ha incidido antes de aseverar que, cuando Hacienda persigue repetidamente hasta el último detalle de una empresa, los inversores "se sienten delincuentes".

Desprotección a la propiedad privada

El cuarto motivo de los inversores para irse del país es el mayor intervencionismo público de todos los aspectos empresariales, encorsetando a las compañías a ciertas medidas políticas. Un buen ejemplo sería las políticas medioambientales que cada vez son más restrictivas en cuanto a las explotaciones agrarias y ganaderas, entre otros mercados.

Además, las continuas medidas que avanzan en la desprotección de la propiedad privada como la prohibición de los desahucios a personas con supuestos de vulnerabilidad adoptada en la pandemia que se ha prorrogado hasta hoy fruto de las presiones políticas de los socios del Ejecutivo. A esto, se le sumaría la lentitud de la administración pública y la administración jurídica, que puede estar más de dos años sin resolver una cuestión fiscal.

Falta claridad en la normativa

Por último, sitúa la complejidad regulatoria como el séptimo motivo por el que los inversores buscan irse de España la complejidad regulatoria. Para Francisco C. Serrano, la normativa no es clara creando así mayor inseguridad jurídica, ya que en ocasiones la regulación es interpretativa. Asimismo, ha relatado su experiencia presentando consultas fiscales a los órganos consultivos como los relativos a la Dirección General de Tributos: "O no te contestan o tardan dos años en contestarte para pasarte un copia y pega de la legislación; rara es la vez en la que ayudan a resolver una cuestión fiscal".

En este mismo sentido, ha realizado un repaso por políticas fiscales llevadas a cabo este año que reducen el interés de los inversores, sobre los que ha recordado que también piensan en marcharse cuando ven que el propio capital español también lo hace en busca de mejores condiciones. Una de ellas es la exención para evitar la doble imposición del impuesto de sociedades, que antes se encontraba en el 100% y que ahora se encuentra en el 95% por "gastos de gestión" de la administración pública. "En la práctica, una empresa va a tributar un 1,25% adicional sobre rentas que ya han tributado", ha recalcado sobre esta medida.

De la misma forma, ha hecho referencia a la inseguridad que genera la interpretación de la Agencia Tributaria sobre el régimen especial en cuanto al motivo económico válido tumbando reestructuraciones societarias que ahorran costes a las compañías o les ofrecen nuevos mercados escudándose en que el único motivo de estas es pagar menos impuestos. Entre otros, también ha mencionado la persecución a los acogidos por la Ley Beckham el impuesto a las grandes fortunas o la Ley de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas para el alquiler. Medidas que, además, no han reducido el precio del alquiler y sí la demanda del mismo.

Deberían hacer todo lo contrario

Asimismo, ha hecho referencia a las amenazas políticas que se han realizado sobre la armonización al alza del impuesto de sucesiones o la propuesta realizada por el PSOE para que los extranjeros paguen un impuesto por el 100% del valor de la vivienda que adquieran y que estos también sean penalizados fiscalmente si no tienen la vivienda ocupada; o bien como residencia, o bien alquilada.

Al ser preguntado por qué políticas se deberían llevar a cabo, Francisco C. Serrano ha sido tajante: "Deberían hacer exactamente lo contrario a lo que están haciendo". Es decir, que para atraer la inversión extranjera se debe atajar la inseguridad jurídica en lugar de alimentarla; bajar la presión fiscal y fiscalizadora; reducir el intervencionismo público; proteger a la propiedad privada; agilizar la administración y la burocracia; y aclarar la legislación.

Por qué la Comunidad de Madrid atrae inversión

Por el contrario, al ser interrogado sobre por qué Madrid atrae cerca del 70% de la inversión extranjera que llega a España, ha afirmado que, además de que es un hecho relevante que es la capital del país y que por ello concentra las inversiones, existen incentivos fiscales para ello. Así, ha tildado como positivas las reducciones y bonificaciones que ofrece el tramo autonómico de los impuestos, que tratan de "no penalizar tanto al contribuyente". Entre estas ha destacado la llamada Ley Mbappe, que ofrece una reducción del 20% en el IRPF a extranjeros que vengan a residir a esta región e inviertan en determinados activos.

En el lado contrario, ha señalado que, aunque depende del capital que se tenga y del tipo de inversiones que se quieran hacer, Cataluña es la región menos recomendable para el capital extranjero. A este respecto ha señalado países como Singapur, Malasia, Hong Kong, Panamá, Emiratos Árabes o República Dominicana como los más deseables para la inversión extranjera por su trato a los nuevos inversores.