Las caras de Afra Blanco ante la lección inmobiliaria de un propietario de 8 viviendas

La cuestión de la vivienda es una de las preocupaciones que poco a poco va ganando más terreno entre los españoles, especialmente entre los jóvenes que son los que mayor dificultad tienen para acceder a una vivienda en propiedad, o también entre todos aquellos que viven de alquiler. Es por esto por lo que en los debates televisivos cada vez se le dedica más tiempo a este tema, provocando que se vean escenas de todo tipo entre voces generalmente discordantes.

Sin ir más lejos, este lunes en el programa de Espejo Público pudimos ver un "cara a cara" entre la activista y sindicalista de UGT, Afra Blanco, y el joven empresario de 30 años Javier Medina, a quién hemos tenido la oportunidad de entrevistar en Libre Mercado y que es conocido por tener 8 viviendas en propiedad sin haber heredado ninguna de estas casas, sino a través de préstamos e hipotecas.

En el siguiente vídeo, que el propio Javier ha publicado en su cuenta de X (Twitter), podemos ver como cuenta su historia:

"¿Te convence Afra?" 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/fxQ47z2j6T — Javier Medina | Libre a los 30 (@Javier_Medina) September 1, 2025

Como podemos ver, y en medio de un debate sobre la llamada "cultura del esfuerzo" que tan criticada es por cierta izquierda en nuestro país, Javier explica que su primer piso lo compró con dos préstamos personales y teniendo tan sólo 3.000 euros, hace siete años. Según cuenta el empresario de 30 años, al cumplir la mayoría de edad se dio de alta como autónomo y con los beneficios que consiguió a partir del cuarto año es cuando empezó a invertir en el sector inmobiliario. Hay que tener en cuenta que los 8 pisos que Javier Medina tiene en propiedad están ubicados en la provincia de Valencia.

En el vídeo que acabamos de ver se puede observar cómo a Afra Blanco no parece gustarle demasiado lo que está escuchando. Aunque en este corte no podemos ver la intervención de Afra, en el debate sí que nos encontramos con la respuesta de la activista y sindicalista de UGT, que no tarda demasiado en pasar a la acción contra el empresario dedicándole las siguientes palabras: "No me puede convencer una persona que entiende que si el resto del mundo no tiene casas es porque prácticamente son inútiles".

Tras estas palabras de la tertuliana, ambos se enfrascan en una discusión donde Javier Medina niega haber dicho lo que Afra Blanco afirma, siendo algo que también extraña a la propia Susanna Griso, y que, aunque el empresario niega en repetidas ocasiones, a la sindicalista de UGT parece darle igual, insistiendo en que se lo había escuchado decir en un pasado programa en La Sexta Xplica.

La realidad es que lo más parecido que estuvo Javier Medina de decir lo que Afra Blanco afirma es lo siguiente que podemos ver en este vídeo que colgó el empresario en su perfil de X hace unas semanas:

"Que tú no lo hayas logrado con la edad que tienes, no quiere decir que alguien con 30 años no pueda lograr tener 8 pisos" 🤯🤣 pic.twitter.com/eVJUMVaIAO — Javier Medina | Libre a los 30 (@Javier_Medina) August 24, 2025

No es que el propietario de ocho viviendas insinuara, como afirmó Afra en el debate de Espejo Público, que "quien no tiene viviendas es porque no sabe", sino que le explicó a José María Camarero que, aunque él (u otras muchas personas) no haya podido comprar varias viviendas, eso no implica que sea imposible, como demuestra su propio caso.

Más adelante, Afra le pregunta al joven empresario sobre cuáles son los precios a los que alquila sus distintas viviendas, a lo que Javier Medina responde que "los precios varían entre los 450 euros y los 800 euros", estando ubicados todos los pisos en la provincia de Valencia. La respuesta de Afra Blanco a esto ha sido negar que esté diciendo la verdad con una sonrisa burlona.