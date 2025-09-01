El retroceso alemán por el intervencionismo frente al auge de Irlanda y su libertad económica

Alemania es el motor económico de Europa y una de las principales economías del mundo. Su industria siempre ha sido puntera y su capacidad innovadora ha mostrado una gran fortaleza y audacia desde el punto de vista industrial. Eso la ha convertido en una región rica, locomotora económica de la UE.

Sin embargo, Alemania y, con ella, la UE, retroceden, como fruto del largo declinar que llevan viviendo por la adopción de una serie de políticas equivocadas, basadas en un fuerte intervencionismo, que han paralizado su desarrollo industrial y que le han hecho perder el ritmo de liderazgo frente a Estados Unidos y a China. Con ella, toda la UE se ralentiza, en media, debido a las políticas intervencionistas impulsadas por Alemania. El hecho de que el PIB alemán haya retrocedido un 0,3% en el IITR-2025, empeorando dos décimas el dato de avance, no es más que la confirmación de la tendencia que marca a la economía alemana desde hace varios años.

Merkel, en su mandato, acertó con la imposición de una fuerte disciplina presupuestaria, pero el pacto de estabilidad había quedado debilitado cuando se reformó en 2005 para no sancionar los incumplimientos de Alemania y Francia, con Schröder y Chirac a la cabeza, respectivamente.

Esos desequilibrios, que fueron la base de los grandes desajustes presupuestarios con la crisis de 2007, Merkel los atajó en Alemania, aunque no reduciendo tanto como debía el gasto, sino que apostó también por subidas de impuestos. Recuerdo cómo en julio de 2005, en una serie de reuniones de trabajo de un grupo enviado por FAES con la CDU y la fundación Konrad Adenauer, los representantes de la CDU nos dijeron a los asistentes españoles que pensaban subir el IVA tras las elecciones de septiembre si llegaban al gobierno.

Sin embargo, pese a mantener la disciplina presupuestaria–aunque no se redujese el gasto todo lo que debía–Merkel se equivocó en una irresponsable política migratoria, de la que ahora se queja Alemania, por no primar la inmigración controlada para trabajar, y en el abandono de la energía nuclear.

Adicionalmente, la política de fundamentalismo medioambiental, iniciada con el abandono de la energía nuclear, fundamentalismo impregnado en la UE por Von der Leyen, está arruinando a Alemania y ésta, por su carácter de motor económico, a la UE. Han apostado por el coche eléctrico cuando China lleva años de ventaja sobre Europa, de manera que difícilmente ya podrá competir la UE en ese segmento. La dependencia energética alemana por el antes mencionado abandono de la nuclear es muy negativo para su industria, que no se está desarrollando lo suficiente frente a las de Estados Unidos y China, que hace que Alemania retroceda posiciones en un segmento en el que era puntera.

El miedo a la inflación

Por último, si algo destacaba en Alemania era su miedo a la inflación, pero cada vez tanto la propia Alemania como destacados alemanes como Von der Leyen abrieron la puerta a que el BCE emitiese deuda para gastar más, tras parar la actividad económica equivocadamente durante la pandemia, que monetiza, así, la deuda y que nos ha llevado a una elevada inflación, que no termina de controlarse. Con el plan Draghi, que quiere que el BCE movilice al menos 300.000 millones de euros, el problema se agravaría más.

Ese intervencionismo de gasto e impuestos elevados y trabas a la actividad económica, como digo, ha hecho retroceder a Alemania y empeorar en todos los indicadores económicos. Frente a ello, podemos contraponer la mayor libertad económica de Irlanda y comparar resultados.

Así, el PIB per cápita en términos corrientes de Alemania se queda en 2024 (último dato disponible) en 51.830 euros frente a los 104.510 euros de Irlanda.

Eso supone una variación entre 2015 y 2024 36,57% en Alemania; Irlanda más que dobla ese crecimiento.

Si hablamos del PIB per cápita en paridad del poder de compra sobre la media de la UE, Alemania ha perdido 9,4 puntos respecto a su posición de 2015, mientras que Irlanda ha ganado 36,90 puntos…

…al pasar entre Alemania e Irlanda de una diferencia de 60 puntos en 2015 a una de más de 100 puntos a favor de Irlanda en 2024.

Esto es fruto de un mayor crecimiento en términos constantes de Irlanda frente a Alemania. Entre 2015 y 2024 Alemania creció un 7,36% mientras que Irlanda lo hizo un 68,74%.

Referido al momento anterior de la pandemia, Alemania casi no crece frente a una subida de casi el 34% de Irlanda en términos constantes.

Eso ha hecho que pese a que la tasa de paro de Alemania sigue siendo baja -por reducción de salarios reales, que han evitado una fuerte destrucción de empleo-, sin embargo, respecto a 2015, aumenta un 17,24%, al ser medio punto mayor que entonces, frente al descenso de un 14% en Irlanda, al disminuir siete décimas.

Los precios, siempre preocupación alemana, también se comportan peor allí, con una variación de la inflación interanual entre 2019 y 2024 casi el triple que la irlandesa.

La relajación en el control de la estabilidad presupuestaria también hace que Alemania roce el déficit máximo permitido, mientras que Irlanda tiene superávit.

Circunstancia que se ha deteriorado respecto a Merkel, que tenía superávit. La comparación entre Alemania e Irlanda se ha dado la vuelta a favor de Irlanda entre 2015 y 2024.

Eso nos lleva a que, pese a que en Alemania se ha reducido la deuda sobre el PIB, en muchos casos por crecimiento del PIB nominal…

…lo ha hecho sólo un 12,22% frente a la reducción del 44,73% de Irlanda.

Todo ello muestra el declinar de Alemania por las políticas equivocadas aplicadas, que arrastra a la UE, tanto por su condición de motor económico de Europa como por la asunción de esas directrices alemanas en la UE, con la Comisión totalmente equivocada en perseverar en el error que lastra a la UE. Alemania y toda la UE deben seguir el ejemplo de Irlanda o terminará siendo una zona económica irrelevante frente a Estados Unidos y a China, con un declinar empobrecedor.

Alemania no puede seguir apoyando el intervencionismo ni subiendo impuestos, sino que ha de seguir el camino irlandés, que promueve la libertad económica, con impuestos bajos. Si Alemania no hace eso, el ocaso de Europa no tendrá remedio y la caída del PIB del IITR-2025 será sólo el comienzo de un importante retroceso.

Profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, del CES Cardenal Cisneros y Director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.