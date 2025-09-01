Sánchez ignora a los 56 detenidos y 142 investigados y achaca los incendios al cambio climático

Este lunes, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha comparecido ante la prensa y ha centrado su intervención en hablar sobre la "emergencia climática", donde ha insistido en la necesidad de un "pacto de Estado" ante tal problema. Una de sus frases más destacadas y polémicas ha sido cuando ha afirmado que la ola de incendios "no es fruto de la causalidad ni de una trama pirómana como insinúa la ‘bulosfera’, seamos serios".

De esta forma, desde el PSOE se vuelve a negar la realidad sobre la cuestión de los incendios forestales que han asolado muchos territorios y que aún siguen activos. El pasado 20 de agosto la cuenta oficial del PSOE en X (Twitter) publicó el siguiente post:

El cambio climático ya está aquí y sus consecuencias están siendo devastadoras. Y necesitamos una respuesta contundente, sin ideologías ni negacionismos. Necesitamos más que nunca un Pacto de Estado contra la Emergencia Climática. pic.twitter.com/JhdPXo6Rgh — PSOE (@PSOE) August 20, 2025

En dicho post podemos ver cómo se culpa al "cambio climático" de los incendios sin hacer ni una sola mención a los detenidos e investigados por provocar los incendios forestales de este verano. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, ya han sido detenidas 56 personas y son 142 las que están siendo investigadas por esta causa, algo que para el PSOE y para Pedro Sánchez parece no tener importancia.

El presidente apela una vez más a seguir la "evidencia científica", pero por el camino se deja el pequeño detalle de la cantidad de incendios que son provocados. Sin ir más lejos, hace unos años el Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea afirmó que el 96% de los incendios son provocados por la acción del hombre, ya sea por un mal cuidado de los terrenos o por ser provocados de forma intencionada, no por cuestiones relacionadas con la contaminación.

En un artículo de hace un año donde hablamos sobre "Cuatro verdades medioambientales que harían colapsar a cualquier ecologista", ya contamos como en España tanto el número de incendios como la capacidad de destrucción de estos estaba en mínimos desde hace varias décadas. A continuación, vamos a ver sendos gráficos.

Aquí podemos ver la evolución en las hectáreas quemadas en incendios forestales en España entre 1960 y 2023.

Y en este otro gráfico podemos ver la evolución en el número de incendios forestales en España entre 1960 y 2023.

Como se puede ver en el primer gráfico, y hasta lo ocurrido en este fatídico verano, el número de hectáreas quemadas en España con cada incendio son cada vez menores, siendo mucho más destructivos los incendios de hace unas décadas. Por otro lado, y en cuanto al segundo gráfico, el número de incendios se encontraba en el año 2023 en su mínimo desde 1983, siguiendo una tendencia a la baja desde el año 2005.

Así pues, vemos que la evidencia científica que tanto le gusta mencionar a Pedro Sánchez se vuelve en su contra, pues no sólo es que la propia Unión Europea haya constatado que casi todos los incendios son provocados por la acción del hombre sin que de por medio esté el "cambio climático", sino que los datos referentes a la situación de los bosques españoles muestran que cada vez se producen un menor número de incendios y que estos cada vez tienen un menor impacto.

No obstante, el presidente del Gobierno seguirá insistiendo en que nos encontramos ante una "emergencia climática", porque parece que lo importante no es tratar de encontrar las verdaderas causas de los incendios o de cualquier otro fenómeno, sino vender a su electorado la misma agenda verde que lleva años vendiéndole.