Un modelo de digitalización con dos velocidades: la Comunidad de Madrid frente al Gobierno central

La digitalización pública en España evoluciona a ritmos muy distintos. Por un lado, la Comunidad de Madrid, bajo el liderazgo de la Consejería de Digitalización, se sitúa como referente de innovación y transformación efectiva. Por otro, el Ministerio de Digitalización, dirigido por Óscar López, permanece anclado en la burocracia y la retórica política, más centrado en intereses partidistas que en resultados palpables.

Una ruptura con el modelo nacional

La gestión llevada a cabo por López Valverde al frente de la Consejería representa una ruptura clara con las políticas del gobierno central y de Óscar López. Mientras el ministerio se estanca en promesas vacías y procesos opacos, la Comunidad de Madrid impulsa una digitalización valiente, pragmática y basada en resultados y datos, no en discursos. Madrid está simplificando procedimientos, reduciendo trámites y acercando la administración a los ciudadanos con una estrategia transparente y ágil. En este contexto, el proyecto Digitaliza Madrid es clave para una transformación digital que involucra a toda la sociedad madrileña, sin dejar a nadie atrás, preparando a la región para los retos futuros.

Resulta especialmente llamativa la dejación de funciones del ministro Óscar López, quien, más preocupado por sus responsabilidades como secretario general del PSOE de Madrid y por su conflicto abierto con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha relegado sus tareas ministeriales a un segundo plano. Esta priorización de su agenda partidista ha generado un estancamiento en la modernización digital a nivel estatal, afectando el avance del país y perdiendo oportunidades estratégicas.

Oficina de IA y Agencia de Ciberseguridad

La Comunidad de Madrid sigue adelantándose al gobierno central con una agenda digital avanzada. Actualmente, ha desarrollado 240 casos de uso de inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos, de los cuales 149 ya están plenamente operativos, principalmente en sanidad.

A través de la Oficina de IA, impulsa ayudas millonarias para que las PYMES madrileñas integren la IA en sus procesos productivos. Estas subvenciones, con una dotación superior a 4,1 millones de euros, cubren hasta el 60% del coste para micro y pequeñas empresas, y hasta el 50% para medianas, con un máximo de 200.000 euros por proyecto.

Por su parte, la Agencia de Ciberseguridad protege con su Escudo Digital a municipios y administraciones locales y ha consolidado a Madrid como referente nacional. Recientemente, la Comunidad ha entrado en EU Cybernet, la red europea que fortalece la seguridad tecnológica global, reafirmando su liderazgo en innovación, cooperación internacional y protección digital frente a amenazas.

Así, Madrid consolida su posición como referente en digitalización y ciberseguridad en España y Europa.

Diplomacia tecnológica y liderazgo internacional

El gobierno de la Comunidad de Madrid ha extendido la proyección regional a nivel internacional, participando en foros decisivos como el Tallinn Digital Summit y el IROS en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). En estos encuentros, ha compartido y difundido la estrategia tecnológica del plan de internacionalización madrileño, destacando los avances en salud digital y la integración de la Tarjeta Sanitaria Virtual, que ya utiliza el 70% de los ciudadanos madrileños.

Además, ha realizado presentaciones clave del modelo de digitalización de servicios públicos en Cambridge, consolidando la influencia internacional del proyecto regional. Sus reuniones con los embajadores de Finlandia y Dinamarca han fortalecido lazos estratégicos para atraer inversión y cooperación tecnológica a la Comunidad de Madrid.

En colaboración con instituciones como el NHS del Reino Unido, la región busca sinergias en la evolución de la Tarjeta Sanitaria Virtual, además de explorar líneas con la Oficina de Tecnología de New York City, ampliando notablemente su red global de cooperación tecnológica.

Madrid también impulsa su liderazgo integrándose y aprendiendo de grandes polos internacionales de conocimiento y tecnología. Estados Unidos destaca con sus ecosistemas en San Francisco (Silicon Valley), Nueva York y Seattle, ciudades que lideran la innovación en IA, Cloud y Biotecnología, con un fuerte componente de inversión privada y creación de talento. En Asia y Medio Oriente, ciudades como Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Seúl (Corea del Sur) emergen como nodos clave de desarrollo tecnológico y ciudades inteligentes, consolidando un mapa global de colaboración en el que Madrid aspira a estar presente con protagonismo.

Así, la Comunidad de Madrid combina diplomacia tecnológica con alianzas estratégicas globales, posicionándose como un actor internacional relevante en la transición hacia la digitalización pública y privada.

Modelo cercano y con impacto real

Frente a la lentitud e indefinición del Ministerio, Madrid exhibe una administración accesible y efectiva. Sus procesos son ágiles, y la incorporación de tecnologías avanzadas genera beneficios tangibles para ciudadanos y empresas. Esta propuesta basada en resultados ha sido reconocida nacional e internacionalmente, y convierte a Madrid en un caso de éxito replicable de modernización pública.

Colaboración público-privada y Consejo Asesor

La Comunidad de Madrid apuesta firmemente por la colaboración público-privada como motor esencial para impulsar la innovación y transformación digital. En este sentido, destaca el Consejo Asesor de Transformación Digital, que ya cuenta con más de 100 empresas, asociaciones, instituciones académicas y representantes del sector público. Entre sus miembros se encuentran compañías líderes como Microsoft, IBM y Google, además de universidades y colegios profesionales. Este órgano asesora al gobierno regional en la definición de políticas y estrategias digitales, facilitando un diálogo constante que potencia la modernización de los servicios públicos y el desarrollo del ecosistema digital madrileño.

En contraste con estas iniciativas pragmáticas y colaborativas de la Comunidad de Madrid, el gobierno central mantiene un enfoque marcadamente intervencionista en la gestión de las empresas. Mientras la región apuesta por facilitar la innovación a través de políticas claras, apoyos directos y una gestión abierta, Moncloa se encierra en procesos burocráticos, regulaciones excesivas y promesas poco concretas. Este intervencionismo está frenando el avance digital y la competitividad, poniendo en riesgo la posición de España en el contexto global.

Dos velocidades, dos realidades

La brecha entre ambos modelos es cada vez más visible. mientras la gestión ministerial sigue subordinada a intereses partidistas y poco proactiva, la Comunidad de Madrid avanza con decisión, liderazgo y una clara vocación internacional, consolidándose como actor referente en el mapa europeo de la digitalización pública.