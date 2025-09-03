El ayuntamiento socialista de Paiporta cobra hasta 1.000 euros de IBI a inmuebles arrasados por la DANA

El Ayuntamiento socialista de Paiporta, dirigido por el polémico Vicent Ciscar, ha cobrado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los vecinos cuyas viviendas y bajos comerciales quedaron arrasados por la DANA del 29 de octubre del pasado año. Según ha adelantado el portal Actualidad Valencia, muchos damnificados han denunciado recibos que alcanzan los entre 300 euros en el caso de las viviendas, llegando incluso a rozar los 1.000 euros en bajos comerciales. La medida ha provocado indignación entre los vecinos, que denuncian el abandono institucional y el "saqueo fiscal" tras falsas promesas de rebajas impositivas.

En este sentido, el pasado 1 de abril, el ayuntamiento anunció públicamente un plan de alivio fiscal con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. La entonces alcaldesa, Maribel Albalat -que dimitió en julio alegando motivos de salud-, defendió este plan como una forma de "rebajar la presión fiscal y facilitar la recuperación en un momento complicado". El plan contemplaba la exención de tasas como los vados, las licencias urbanísticas por obras de reconstrucción, la ocupación de vía pública por bares y restaurantes con terraza y los puestos de mercado y mercadillo. Sin embargo, en esa batería de medidas no se incluyó el IBI, el impuesto más sangrante para los hogares y negocios afectados.

Según el calendario oficial del contribuyente, el período voluntario de pago del IBI urbano estaba fijado entre el 1 de junio y el 1 de agosto de 2025. Los recibos domiciliados fueron cargados en ese plazo, mientras que quienes habían solicitado el pago fraccionado lo han venido abonando en cuotas mensuales desde mayo y lo seguirán haciendo hasta octubre. Esto significa que familias que todavía no han podido regresar a sus casas, o que afrontan costosas obras de reparación, han tenido que seguir pagando íntegramente el impuesto municipal.

El malestar vecinal es profundo. Los afectados critican que el Ayuntamiento de Paiporta no haya aprobado medidas específicas sobre el IBI, pese a ser el recibo más elevado. "Nos prometieron rebajar la presión fiscal y lo único que han hecho es quitarnos tasas menores. El recibo más grande, el IBI, nos lo han pasado igual", lamenta un vecino.