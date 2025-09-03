El Gobierno presume de récords turísticos, mientras bares y restaurantes alertan del "turismo de bocadillo"

España sigue batiendo récords en turismo internacional. Solo en julio llegaron 11 millones de visitantes extranjeros, que dejaron más de 16.452 millones de euros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, en bares y restaurantes de destinos muy concurridos como las Islas Canarias y las Islas Baleares, empiezan a notarse cambios en los hábitos de consumo: cada vez más turistas nacionales deciden ahorrar en hostelería y recurrir a comprar en supermercados o preparar su propia comida, conocido como el "turismo de bocadillo".

En lugares tradicionalmente dependientes de la restauración, algunos propietarios de bares y cafeterías aseguran que el consumo se ha reducido notablemente y denuncian un descenso de la facturación, que en ciertos locales alcanza hasta un 30%.

Los precios en hostelería, que se han encarecido desde 2019, explican parte de esta transformación. Muchos visitantes prefieren destinar su presupuesto a vuelos, alojamiento o excursiones, mientras recortan en cafés y menús.

Una de las claves está en el auge del alquiler vacacional. A diferencia del hotel tradicional, este tipo de alojamiento permite cocinar y facilita la compra de productos en grandes superficies. Clientes que viajan con menos poder adquisitivo y que ahorran más cuando están en destino.

Los hoteleros, por su parte, tienen otra visión. Denuncian que el problema no está en los precios, sino en los "mensajes negativos contra el turismo masivo" que generan un clima adverso para el sector. Frente a ellos, las organizaciones ecologistas mantienen su crítica al modelo de saturación. En una carta enviada a visitantes este año advertían: "La población local está enfadada y ya no somos hospitalarios porque están destruyendo la tierra que amamos y muchos residentes tienen que emigrar porque la isla es inhabitable".

Hoy, vecinos de Mallorca han protestado en Caló des Moro contra el modelo de negocio capitalista del turismo de masas. La Guardia Civil los ha retenido e identificado. pic.twitter.com/cTGoPpVvWc — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 16, 2024

Baleares, epicentro del contraste

Los datos oficiales muestran que Baleares es el destino más visitado de España. En julio recibió 2,56 millones de turistas internacionales (+1%) y logró un gasto histórico de 3.832,68 millones de euros (+1,6%). De media, cada turista gastó 242 euros al día, casi un 10% más que en 2024.

En el acumulado hasta julio, las islas han recibido 8,99 millones de visitantes (+3,18%) con un gasto total de 11.624,58 millones de euros (+4,8%). Aun así, tal y como ha podido concretar Libertad Digital con la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca reconoce "caídas en la facturación de bares y restaurantes, entre el 6% y el 8% de media".

En el conjunto del país, el turismo internacional muestra una paradoja similar. Hasta julio llegaron 55,5 millones de visitantes (+4,1%) que gastaron 76.074 millones de euros (+7,2%). El gasto medio por persona se situó en 1.493 euros, mientras que el gasto diario alcanzó los 210 euros, un 6,9% más. Pese a estas cifras de "éxito" , los principales países emisores fueron Reino Unido (11 millones de turistas), Francia (7,1 millones) y Alemania (6,9 millones), algo que evidencia el gasto internacional frente al nacional.