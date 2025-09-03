Tacho Arrimadas, nuevo director de Vida y Ahorro de negocio presencial en SANTALUCÍA

El Grupo SANTALUCÍA ha nombrado a Eustaquio Arrimadas Valcayo nuevo Director de Vida Ahorro del Negocio Presencial. Un área de negocio por la que apuesta con firmeza el Plan Estratégico 2025-2028 de la entidad.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y CUNEF, con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y en la gestión de activos, Eustaquio Arrimadas se incorporó al GRUPO SANTALUCÍA en 2017. Tacho, para quienes le conocen de sus colaboraciones en Tu Dinero Nunca Duerme, ha desempeñado el cargo de Director Comercial y Responsable de Desarrollo de Negocio de la gestora de activos, SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT, liderando la estrategia comercial de la entidad y participando de forma directa en la definición e implantación del plan estratégico de Ahorro del Grupo.

Antes de su incorporación a SANTALUCÍA, su carrera profesional se desarrolló en entidades de primer nivel como JPMorgan, Banco Santander y Aviva, en las áreas de Banca Privada, Venta a Cliente Institucional y Comercialización de Fondos de Inversión a redes minoristas e institucionales.

El nombramiento tiene como objetivo consolidar una unidad centralizada que lidere la estrategia de Ahorro en el negocio presencial y de todas sus redes comerciales formando parte del equipo de Dominique Uzel y Fernando Calvín en la Dirección General de Negocio.

En su nueva etapa como Director de Vida Ahorro del Negocio Presencial, Eustaquio Arrimadas garantizará una visión multicanal, la segmentación de red y cliente, y la diversificación del porfolio de productos, liderando la comercialización de las soluciones de Vida y Ahorro a través de los canales presenciales de la compañía. Asimismo, Arrimadas participará e impulsará el desarrollo de nuevos productos para asegurar los intereses comerciales y de expansión del negocio.

En palabras de Eustaquio Arrimadas: "Debemos seguir trabajando en la mejora continua de productos y servicios adaptados al ciclo vital y financiero de nuestros clientes ayudándoles así a alcanzar sus metas personales. Asumo este nuevo reto con el objetivo de posicionar a SANTALUCÍA como entidad referente en la oferta de soluciones financieras integrales."

Por su parte, Fernando Calvín, Director de Negocio Presencial de SANTALUCÍA señala que:

"Con la incorporación de Eustaquio Arrimadas a la Dirección General de Negocio, SANTALUCÍA reafirma su compromiso de cumplir con los hitos del Plan Estratégico 2025-2028 en Ahorro, contribuyendo al crecimiento, posicionamiento y competitividad de SANTALUCÍA en este ramo y logrando un mayor impacto en la sociedad".