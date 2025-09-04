Bolaños se gastó 29.000 euros en un segundo homenaje del Gobierno a Zapatero durante una misma semana

El ministro Félix Bolaños destinó algo más de 29.000 euros de fondos públicos para entregar la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la condecoración más alta que concede su cartera, al exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta concesión formó parte de un evento organizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en medio de las celebraciones por los 20 años de la norma que permitió los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez rindió tributo al antiguo líder socialista en dos ocasiones distintas durante la misma semana, específicamente el 23 y el 27 de junio de 2025, destacando su papel en aquella reforma legal de 2005. La Subsecretaría de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes emitió una resolución de transparencia firmada por Alberto Herrera Rodríguez en su calidad de subsecretario, documento que Libre Mercado ha obtenido en exclusiva.

Esta revelación pone de manifiesto el empleo de recursos estatales en actos conmemorativos que, aunque se presentan como avances sociales, generan interrogantes sobre la prioridad en el uso del dinero de los contribuyentes en un contexto de presiones económicas para muchas familias españolas.

Además, el documento detalla los desembolsos asociados al suceso del 27 de junio, sin proporcionar desgloses minuciosos solicitados sobre aspectos como el servicio de alimentación, lo que deja preguntas abiertas.

Este tipo de eventos, multiplicados en breves periodos, ilustran cómo el actual gabinete parece inclinarse por resaltar figuras del pasado socialista, posiblemente con miras a reforzar narrativas políticas actuales, mientras otros sectores reclaman inversiones en áreas como sanidad o educación. La exclusiva de Libre Mercado subraya la importancia de vigilar estos gastos, especialmente cuando involucran honores de alto nivel y congregaciones financiadas con presupuestos oficiales.

Gastos detallados del evento

El desembolso para el acontecimiento del 27 de junio ascendió a una cifra precisa de 29.038,90 euros, incluyendo impuestos. La provisión de comidas y bebidas, adjudicada a dedo a Medems Catering S.L., representó 14.712,50 euros IVA incluido. Sin embargo, no se han detallado qué productos se consumieron, solo que fue para unas 250 personas. Por otro lado, la adecuación de espacios, encomendada a Asterisco Creativo S.L., supuso 12.475,10 euros también con cargas fiscales añadidas.

Finalmente, las condecoraciones, consistentes en dos insignias de la Orden de San Raimundo de Peñafort adquiridas a una orfebrería vencedora en concurso previo, costaron 1.530 euros antes de impuestos, a los que se suma un 21% de valor agregado estimado en 321,30 euros, completando así el monto total.

Estos importes, imputados a partidas presupuestarias específicas del departamento, reflejan una organización meticulosa pero cuestionable en términos de austeridad, particularmente al considerar que el suceso congregó a alrededor de 250 individuos. La ausencia de un desglose exhaustivo en elementos como adquisiciones alimentarias deja ver posibles opacidades en la administración financiera, aunque las licitaciones se publicaron en plataformas públicas para su consulta.

Un acto lleno de propaganda

El Ministerio presentó la gala del Palacio de Parcent como un evento para reivindicar la igualdad jurídica. Sin embargo, el contenido de la jornada tuvo un marcado carácter político, con discursos que pusieron a Zapatero en el centro de la narrativa, aunque también recordaron a Pedro Zerolo, el autor intelectual de la norma.

La nota oficial del gabinete de comunicación de Justicia destacó la participación de autoridades y representantes de colectivos LGTBI hipersubvencionados como FELGTBI y COGAM, con un guion diseñado para ensalzar al exdirigente socialista. La condecoración entregada, la más alta que puede otorgar el ministerio en materia jurídica, fue la guinda de un homenaje que en realidad funcionó como una operación de propaganda institucional.

Más allá de los mensajes, el coste en restauración y decoración muestra la magnitud de un evento que se convirtió en una fiesta del PSOE financiada con dinero del contribuyente. Este tipo de conmemoraciones, aunque defienden progresos, parecen priorizar relatos triunfales para consolidar imágenes favorables sobre el Gobierno.

El otro homenaje a Zapatero cuatro días antes

De acuerdo con The Objective, el Ministerio de Igualdad destinó 35.692,70 euros a una gala realizada el 23 de junio de 2025 en el Museo del Traje de Madrid. Entre los gastos destacaron 3.025 euros por una actuación de María Pelae, 18.089,50 euros en montaje y coordinación, 968 euros para un DJ, 161 euros en intérpretes de signos, 1.579,05 euros en artículos promocionales, 3.315 euros para Arex Teixidó y David Andújar por lo conducción del evento y 745,15 euros en una producción de un vídeo titulado ‘Sí histórico’. Además, el cáterin​​ para 190 asistentes sumó 7.810 euros. Pedro Sánchez participó, ensalzando avances en libertades gracias a la ley del matrimonio homosexual y advirtiendo de hipotéticos retrocesos si gobernasen otros.

Por otra parte, la exposición titulada "20 Aniversario del Matrimonio Igualitario" implicó un desembolso de 41.994,02 euros, abarcando 4.840 euros en comisariado, 15.996,20 euros en diseño, 14.439,97 euros en producción y montaje, 2.615 euros por derechos de autor, 2.318,65 euros en iluminación, 931,70 euros en material videográfico y 852,50 euros en otro catering.