El turismo tampoco funciona y las cifras de la campaña de verano preocupan a los hosteleros

Después del susto del Covid, el turismo resurgió de sus cenizas. La industria hotelera en su mayor parte aprovechó la coyuntura para mejorar sus servicios y se ha notado. La campaña turística de 2024 no pudo ser mejor: España alcanzó los 93,8 millones de turistas extranjeros, aumentando un 10% respecto a 2024, constituyendo un nuevo récord histórico. Además, el gasto total que los turistas extranjeros se dejaron en nuestro país ascendió a los 126.282 millones de euros .

No sólo eso, el gasto promedio diario subió un 6% y fuimos capaces de incrementar la captación de turistas de nuestros principales países emisores: creció un 6,6% la llegada de británicos, un 10% la de franceses y más de un 8% la de alemanes. Sin embargo el mercado que más creció fue el asiático con una subida del 14,2% y también el de EEUU con un 11,2%. Las regiones que más crecimiento de turistas experimentaron fueron Comunidad Valenciana Madrid y Andalucía. Unos datos soberbios que han mantenido al turismo con una aportación al PIB robusta de más del 15%.

Las estimaciones de este peso sobre el PIB se elevaban al 18% según las expectativas marcadas desde 2024. Aunque todavía queda parte de la campaña veraniega en el mes de septiembre y lo que resta hasta la campaña de navidad y fin de año, de momento, los datos que nos ha dejado la campaña de verano, aunque preliminares, no invitan al optimismo. Las organizaciones empresariales del sector están empezando a alertar con el pinchazo que ha experimentado este año la campaña veraniega. Algunas federaciones, como la andaluza hablan del 10% de caída en el gasto de los turistas y de la rentabilidad empresarial por la subida de precios y cotizaciones.

Se da la paradoja de que las cifras hablan de un lleno casi completo en los principales destinos turísticos, que no ha sido capaz de colmar expectativas por la combinación de varios factores: los costes de los establecimientos hoteleros han subido, como lo ha hecho la inflación, y al mismo tiempo el gasto medio de los turistas se ha mantenido o se ha reducido en muchos casos, reduciendo la rentabilidad de la actividad de manera muy notable durante este año.

Al menos esto es lo que muestra el balance preliminar que están haciendo empresarios del sector como la organización empresarial Hostelería de España, que representa a nivel estatal más de 270.000 empresas hosteleras y que han emitido un comunicado en el que se quejan de que el fuerte incremento de precios para la hostelería en el mes de julio respecto a junio y que se estima de media en el 4%, ha restado rentabilidad y ha pinchado en las expectativas del sector.

