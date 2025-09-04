Los 10 coches más vendidos de España: el Dacia Sandero vuelve a liderar El Dacia Sandero se mantiene como el coche más vendido en España también en agosto, con 2.137 unidades matriculadas. Junto a él, modelos como el Toyota Corolla, el Renault Clio o el Hyundai Tucson completan un ranking dominado por compactos, utilitarios y SUV que siguen concentrando las preferencias de los conductores españoles. Estos son los diez coches más vendidos del mes y las razones detrás de su éxito en el mercado.

Dacia Sandero El rey absoluto de las ventas en España es el Dacia Sandero. En 2024 ya fue el coche más vendido con 25.316 unidades, gracias a su excelente relación calidad-precio, diseño renovado y oferta variada de motores (gasolina y GLP). En agosto de 2025 mantiene su liderazgo, con 2.137 unidades vendidas, confirmando que sigue siendo la opción favorita para quienes buscan un coche económico, funcional y versátil.

Toyota Corolla En 2024, el Toyota Corolla cerró el año como el quinto coche más vendido en España con 14.989 unidades. Su éxito se basa en su eficiencia híbrida, su fiabilidad y el prestigio de la marca. En agosto de 2025 escala posiciones hasta el segundo puesto, con 1.740 unidades vendidas, consolidando a Toyota como una de las marcas más sólidas del mercado español.

Renault Clio El Renault Clio fue el tercer coche más vendido en 2024, con 16.258 unidades. Destaca por su diseño moderno, etiqueta ECO, amplia oferta mecánica y bajo consumo. En agosto de 2025 mantiene su relevancia, ocupando nuevamente el tercer puesto en ventas, con 1.236 matriculaciones y confirmando que sigue siendo uno de los modelos más valorados por los conductores españoles.

Hyundai Tucson En 2024 fue el octavo modelo más vendido, con 14.095 unidades. Este SUV familiar combina confort, espacio y tecnología, además de ofrecer una amplia gama mecánica que incluye opciones híbridas y enchufables. En agosto de 2025 sube hasta la cuarta posición, con 1.208 matriculaciones, consolidando de esta forma su crecimiento y demostrando la fuerte apuesta de Hyundai por el mercado español.

Seat Ibiza El SEAT Ibiza cerró 2024 como el cuarto coche más vendido, con 15.603 unidades. A pesar de los años en el mercado, su diseño actualizado, buen dinamismo y habitabilidad lo mantienen entre los favoritos. En agosto de 2025 se sitúa en quinto lugar, manteniendo su atractivo como uno de los utilitarios más populares en España con 1.164 unidades unidades vendidas.

MG ZS El MG ZS fue la gran sorpresa de 2024, que alcanzó la segunda posición con 17.778 unidades vendidas. Este SUV chino conquistó el mercado gracias a su espacio interior, buen equipamiento y un precio muy competitivo. En agosto de 2025 cae al sexto puesto, pero sigue siendo uno de los modelos más demandados, especialmente por quienes buscan una buena relación calidad-precio. En agosto de 2025, ha tenido 1.164 matriculaciones.

Tesla Model 3 El Tesla Model 3 no apareció en el top 10 de 2024, pero en agosto de 2025 irrumpe con fuerza, colocándose en la séptima posición, con un total de 1.146 unidades vendidas. Su éxito se debe al crecimiento sostenido de la movilidad eléctrica, su excelente autonomía y el prestigio de Tesla en el mercado premium.

VolkswagenT-Roc Ausente del top 10 en 2024, el Volkswagen T-Roc ha logrado colarse en agosto de 2025 entre los coches más vendidos, gracias a 1.140 matriculaciones. Este SUV compacto ha sabido conquistar al público gracias a su diseño atractivo, tecnología avanzada y buena oferta de motorizaciones. Su entrada refleja la tendencia creciente hacia los SUV urbanos en España.

Toyota Yaris Cross Tampoco estaba entre los más vendidos de 2024, pero en agosto de 2025 aparece en la novena posición, con 1.104 coches vendidos. El Toyota Yaris Cross combina la eficiencia del sistema híbrido de la marca con un diseño SUV compacto, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan consumo reducido, etiqueta ECO y buena practicidad en el centro de la ciudad.

