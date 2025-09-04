La prensa de Marruecos celebra ser prioridad para Ryanair tras el recorte en España

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair anunció este miércoles una reducción del 16% en sus operaciones en España para la temporada de invierno, lo que supondrá la eliminación de un millón de asientos entre octubre y marzo. Esta medida se suma a los 800.000 asientos suprimidos en verano, alcanzando un total de 2 millones menos en el último año. Mientras que España sale muy perjudicada, Marruecos despega como un cohete en el mercado y se sitúa como prioridad de la compañía aérea.

La compañía atribuye estas decisiones a las sangrantes tasas aeroportuarias en España, que, según defiende, impactan negativamente en su negocio. En contraste, ha avanzado que reforzará su presencia en los principales aeropuertos españoles, concentrando recursos en los hubs de mayor tráfico para priorizar la rentabilidad frente a la cobertura regional.

Ryanair reubicará los aviones afectados hacia países con "aeropuertos más eficientes y comprometidos con el desarrollo del tráfico", citando específicamente a Italia, Marruecos, Croacia, Suecia y Hungría. Este movimiento estratégico de la empresa refleja la apuesta por mercados con costes operativos más favorables y mayor potencial de crecimiento, como es el caso del país vecino.

El Mundial en Marruecos

En Marruecos la reacción ha sido inmediata. Medios locales celebran que el país se convierta en destino prioritario para Ryanair y destacan las oportunidades de empleo y de fortalecimiento de las conexiones aéreas con el viejo continente. El digital marroquí Rue20 subraya que "la medida confirma la reorientación estratégica de la aerolínea hacia nuevos mercados".

Agencias como Le Site o diarios económicos como L’ Economiste también se han hecho eco de este triunfo de Marruecos a costa de España. El diario marroquí L’ Economiste señala la preferencia de Ryainair con "la eficiencia aeroportuaria y con mayor interés en desarrollar el tráfico", refiriéndose a Marruecos y subraya la reducción de operaciones en las Islas Canarias, territorio que compite directamente con el Reino de Marruecos. Por su parte, Le Site se centra en apuntar a Aena como principal responsable del fenómeno al "incrementar las excesivas tasas aeroportuarias".

Akhbarona, otro periódico marroquí, señala que "Ryanair ha decidido trasladar una parte importante de sus inversiones a Marruecos, que está experimentando una creciente afluencia de turistas europeos y un fuerte deseo del país de mejorar la conectividad aérea de cara a albergar la Copa del Mundo de 2030". Presumen de que "Ryanair sigue apostando por el mercado marroquí, con la previsión de ofrecer 3,7 millones de plazas adicionales para el verano de 2025" y lanzar nuevas rutas como Dublín-Rabat. De esta forma, "la compañía confirma su determinación de hacer de Marruecos una base regional fundamental para sus operaciones en el norte de África, aprovechando la ubicación estratégica del Reino y el fuerte dinamismo de los sectores del turismo y del transporte aéreo marroquíes".

Por si fuera poco, hace unos meses, el CEO de Ryanair dijo que están invirtiendo "muy fuertemente en Marruecos" de cara al Mundial 2030. "Este año estamos abriendo doce rutas, nuestras primeras domésticas, dentro de Marruecos", anunció O’Leary. La apuesta de Ryanair por el mercado marroquí también se ha visto impulsada por las importantes inversiones en infraestructuras que el país está realizando de cara al mayor evento deportivo del planeta. O’Leary calificó estas inversiones como "muy impresionantes".

En este marco, la ambición del país vecino no deja de crecer. Y es que, Marruecos se ha fijado el objetivo de atraer a un millón de turistas chinos en 2030 gracias a una alianza clave entre la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos (ONMT) y la aerolínea China Eastern Airlines. El acuerdo busca posicionar al país como un destino pujante que combine modernidad y tradición. Para ello invertirán en campañas de marketing conjuntas, viajes de prensa y acciones promocionales.