Las infraestructuras españolas, cada día más a la altura de su ministro Óscar Puente

Si por algo se han caracterizado las infraestructuras de Transporte durante la etapa de Sánchez en la presidencia del Gobierno ha sido por un deterioro sin parangón. Y no existen precedentes porque hasta Sánchez, podríamos decir que las infraestructuras españolas han mantenido una evolución envidiable en el mundo desarrollado, alcanzado un nivel de excelencia extraordinaria, como la implantación de la alta velocidad.

Sólo por recordar algunos de los episodios más sonados en lo que ya se ha convertido en un habitual caos en las infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias, destacan: en 2023 el error de diseño de los trenes contratados por Renfe y Adif. Demasiado grandes para los túneles existentes en los ramales de Asturias y Cantabria para los que se habían fabricado. Varios altos cargos de ambas empresas públicas tuvieron que dimitir.

Ya en 2023 los retrasos en los trenes de alta velocidad de Renfe se dispararon un 21% en su tiempo promedio de retraso respecto a 2018, y la proporción de trenes con más de 15 minutos de retraso subió un 5%. Caos en Cataluña por un fallo informativo paralizó los trenes de cercanía de media distancia afectando a 80.000 personas. Hubo un tren atrapado en un túnel durante 2 horas. Era un AVE

Este verano han sido numerosas las averías en las vías, como la de la catenaria entre Yeles y La Sagra con interrupciones en el ave de Madrid a Andalucía. Los constantes colapsos en Chamartín. O las advertencias de los maquinistas del AVE de que tienen que reducir la velocidad por e malo estado de las vías. Barajas no ha sido una excepción, en abril con el apagón se vieron afectados 344 vuelos y el pasado mes de julio hubo un colapso en el control de pasaportes.

