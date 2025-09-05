Invertir a largo plazo para ganar en bolsa, puede salir muy bien y no es difícil hacerlo

Si algo tienen claro los españoles, es que cada vez su dinero vale menos, y no es solo por la inflación, es porque cada vez hay más dinero en circulación, con todo esto, la degradación monetaria hace que el ahorrador pierda dinero con el tiempo.

Por eso es importante invertir a largo plazo, para lograr batir a la inflación y ganar a largo plazo.

En la siguiente tabla podemos ver lo que hubiera ganado un inversor en bolsa, que invirtió 10.000 dólares en el índice SP 500, el referente de la bolsa de EEUU hace 10, 20, 30 años...y más.

Desde luego no está nada mal.

Carlos Arenas.

En 10 años, estamos hablando de que nuestra inversión vale ya 25.000 dólares descontando ya la inflación, que si no hubieran sido 34.000 , esa diferencia es lo que se come la inflación año tras año.

Si hubiéramos invertido hace 20 años, tendríamos ya 44.000 dólares descontando la inflación, y si hubieran sido nuestros abuelos los que nos hubieran dejado una inversión de 10.000 dólares hace 100 años, ahora seríamos millonarios.

Y es que invertir a largo plazo con un buen producto de inversión o un ETF barato, es garantía de éxito, vean cómo a pesar de las crisis, el mercado sigue siempre subiendo.

Pueden ver que a pesar de burbujas, guerras e incluso pandemias, las caídas en bolsa finalmente se dan la vuelta y el mercado acaba subiendo en bolsa.

No se trata de ser más listo que nadie invirtiendo, se trata de hacerlo periódicamente y durante toda nuestra vida.

