Las mentiras del Gobierno y los separatistas: Madrid aporta el doble que Cataluña y recibe 200 euros menos por habitante

El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto velocidad de crucero en su entrega de un cupo ilegal y camuflado a Cataluña: un sistema de financiación que permita a la Generalidad disfrutar de mucho más dinero -hasta 30.288 millones más, según las reclamaciones y cálculos de ERC- y no aportar al sistema de solidaridad nacional.

Entre los argumentos del Gobierno y de los separatistas figuran afirmaciones sobre una infrafinanciación de Cataluña o sobre una negativa a hacer esfuerzos fiscales de Madrid. Todos mentira. Cataluña no tiene pérdida de financiación con respecto a lo que le corresponde -no sobre sus fantasías- y Madrid aporta el doble que Cataluña y recibe 200 euros menos por habitante.

Los datos desmienten el relato independentista

Los datos en poder de FEDEA tumban la totalidad del argumentario socialista y separatista. Para empezar, según esos estudios, Cataluña recibe literalmente lo que le corresponde, contando obviamente con el nivel de solidaridad propio del nivel de rentas que tiene esa región. Y para seguir, y como muestra el cuadro que hoy publica Libertad Digital, el "Cálculo de la financiación efectiva a competencias homogéneas por habitante ajustado", con los últimos datos cerrado, de 2023, y expresado en millones de euros, refleja que cada catalán recibe del sistema de financiación un equivalente a 3.456 euros anuales.

Mientras, cada madrileño recibe 3.363 euros, casi 200 euros menos.

FEDEA señala que, "partiendo de la financiación normativa a competencias homogéneas, se introducen una serie de ajustes al agregado de financiación […] para llegar a la variable que llamaré financiación efectiva. Con estos ajustes se busca mejorar la estimación de los recursos de los que dispondría cada comunidad, calculados a igual esfuerzo fiscal, para financiar las competencias comunes a todas ellas, lo que entre otras cosas contribuye a hacer el indicador de financiación más comparable entre regiones".

Una comparativa que se puede ver en ese citado "cálculo de la financiación efectiva a competencias homogéneas por habitante ajustado, 2023, millones de euros".

"Para obtener la financiación efectiva, a la financiación normativa se le añaden los recursos REF canarios, el ajuste por homogeneización a los ingresos por tributos cedidos tradicionales y la recaudación líquida de los tributos que han sido cedidos a las CCAA tras el último acuerdo de financiación". Traducido, se tienen en cuenta todos los ingresos.

Y el resultado es el de comprobar de nuevo que el socialismo y el separatismo mienten al afirmar que están infrafinanciados y que Madrid se libra de aportar por las rebajas fiscales.

Según la información divulgada por el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, Madrid no puede quejarse del cupo inconstitucional regalado por el PSOE a la Generalidad catalana porque la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso no hace el suficiente "esfuerzo fiscal". Bien, la realidad, para no variar, es exactamente la contraria y según los datos de la propia Agencia Tributaria. La verdad es que en Madrid se recauda, según los últimos datos cerrados, el 45,76% de todos los ingresos tributarios nacionales. Y Cataluña tan sólo genera el 20,32%.

El cupo catalán: ni constitucional, ni legal, ni equitativo

El argumentario del PSOE para defender el cupo catalán hace aguas por todas partes. Ni es cierto que sea constitucional —sólo está recogido en la Carta Magna para el País Vasco y Navarra—; ni es equitativo —se ha negociado para que Cataluña se quede con 30.288 millones de euros que no le corresponden—; ni es legal —la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA no contempla en ningún caso la posibilidad de que un territorio del régimen común de financiación se salga del esquema de aportación a la cesta nacional solidaria—; ni es bueno —la Inspección de Hacienda va a tener que investigar con cortafuegos fiscales que protegerán posibles casos de fraude—; ni es práctico —los gastos de gestión se disparan hasta por cinco a ese nivel de hacienda—; ni favorece la exigida unidad nacional por la Constitución —alimenta el deseo soberanista y de preparar un nuevo golpe similar al del 1-O pero, ahora, con las reservas de fondos llenas—. Pero, por si fuera poco, encima, los datos divulgados por el Gobierno para justificar esta barbaridad son falsos.

Los datos cerrados de la AEAT del año 2023 —los últimos definitivos— muestran el siguiente reparto de la recaudación significativa nacional de los impuestos por comunidades autónomas: en Andalucía se recaudó el 7,18% del total; en Aragón, el 2,11%; Baleares 2,55%; Cataluña 20,32%; Madrid 45,76% y Valencia 7,42%. Y esos datos no encajan en nada con el argumentario del PSOE.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.