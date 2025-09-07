Tacho Arrimadas: En plazos de hasta 5 o 6 años, los fondos mixtos son una opción muy interesante

En el estreno de temporada, Tu Dinero Nunca Duerme pone en marcha un programa especial de hora y media en el que hemos contado con Tacho Arrimadas, director de desarrollo de negocio de Santalucía AM, la gestora de activos del grupo Santalucía. En el programa Tacho repasó las previsiones que tenían los analistas de su gestora para 2025 y reconoce que el buen tono de los mercados y la renta variable que pronosticaron se mantiene y eso que durante el camino hemos tenido "bastantes curvas", recordando las fuertes caídas que experimentaron los mercados después de las brabuconadas arancelarias de Donald Trump.

En cualquier caso, creen que sus previsiones siguen estando vigentes para lo que queda de año y que habla de cierta estabilidad en el buen tono de los mercados. En este sentido, también ha acercado la estrategia de la gestora en los fondos mixtos. Vehículos de inversión compuestos por activos de renta fija y de renta variable en distintas proporciones, desde los más conservadores, con porcentajes de renta variable entre el 0 y el 15%, hasta el más decidido con porcentajes de renta variable entre el 50% y el 75%. Constituye una gama de producto que, según contaba Tacho Arrimadas, puede ser una alternativa óptima para aquellos clientes que estén pensando en plazos de alrededor de los 5 años.