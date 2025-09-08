Podemos quiere superar la reducción de jornada de Yolanda Díaz: "Con 6 horas de trabajo al día, sobra"

La vuelta del curso político ha traído de nuevo el debate sobre la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales que impulsa el Gobierno de la mano de su vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Este miércoles se debatirá en el Congreso las enmiendas a la totalidad que presentaron PP, Vox y Junts a este proyecto de ley, y Yolanda Díaz ha reconocido estos días que está negociando esta reducción de la jornada laboral directamente con el presidente de Junts, Carles Puigdemont.

Uno de los partidos que sí que apoyan esta reducción de la jornada laboral, pasando de las 40 horas semanales a las 37,5 horas semanales, es Podemos. El partido liderado por Ione Belarra ha afirmado que rechazará las enmiendas presentadas por la "derecha" y que al mismo tiempo estará "muy vigilante" a lo que finalmente acabe haciendo el Gobierno, al que acusa de dar "mucho titular, mucho anuncio, pero a la hora de la verdad ninguna medida concreta que mejore la vida de la gente".

Este mensaje lo ha compartido la propia Ione Belarra en su perfil de X (Twitter) donde además ha escrito el siguiente mensaje de texto que vamos a ver a continuación:

No entiendo que haya personas que quieran trabajar hasta morir. Y claro que sí, defendemos 6 horas de trabajo al día porque basta y sobra. pic.twitter.com/2ffUPSL1Jp — Ione Belarra (@ionebelarra) September 8, 2025

"No entiendo que haya personas que quieran trabajar hasta morir. Y claro que sí, defendemos 6 horas de trabajo al día porque basta y sobra".

No es la primera vez Ione Belarra o desde el propio Podemos defienden esta reducción de la jornada laboral hasta las 30 horas semanales, de hecho, hace justo un año ya defendieron lo mismo en base a que "reducir el tiempo de trabajo no sólo mejora la salud, también estimula la productividad, favorece la conciliación familiar y mejora la calidad de vida".

Lo que queremos son 30 horas de trabajo a la semana, 6 al día, para poder llevar a nuestros hijos e hijas al cole y poder recogerlos. https://t.co/KHeUOaEDL6 — Ione Belarra (@ionebelarra) September 12, 2024

Lo sorprendente en esta ocasión es que la líder de Podemos afirme que con seis horas de trabajo al día "basta y sobra", como dando a entender incluso que seis horas de trabajo al día ya serían demasiadas horas trabajadas. En este sentido, los argumentos que suelen esgrimir los defensores de la reducción de la jornada laboral, y en particular los miembros de Podemos, es que esta reducción conlleva una serie de beneficios tales como la mejora de la productividad.

Para ello se suele poner el ejemplo de países donde los trabajadores tienen una jornada laboral más corta que la nuestra, donde además esos países tienen una productividad por trabajador más alta que la española y se quiere dar a entender que si tienen una productividad más alta es porque sus jornadas laborales son más pequeñas. Un claro ejemplo de esto es el exdiputado de Podemos Julen Bollain.

Los países donde menos horas se trabaja en Europa son los más ricos. La clave no es trabajar más, sino trabajar mejor. Urge reducir la jornada laboral e incrementar la productividad. Seamos más Noruega, Finlandia, Países Bajos, Bélgica o Alemania y menos Hungría o Turquía. pic.twitter.com/SPrdsVieaN — Julen Bollain (@JulenBollain) August 25, 2025

Sin embargo, la realidad es que es justamente al revés. Es decir, no tienen una productividad más alta porque sus jornadas laborales sean más pequeñas, sino que tienen unas jornadas laborales más pequeñas porque la productividad por empleado es más alta.

Así pues, si se aplicaran las medidas que desea Podemos en materia de jornada laboral lo que tendríamos es que la productividad no aumentaría y además la producción total de bienes y servicios caería en España, ya que la productividad no aumenta de forma mágica por el hecho de reducir las horas de trabajo.