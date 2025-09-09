Un grupo de 150 empresas piden a Von der Leyen que no retrase la prohibición de los coches de combustión

Un grupo de 150 líderes empresariales del sector del automovilismo eléctrico ha enviado una carta este lunes a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, pidiéndole que mantenga el mandato legal que prohíbe la venta de coches y furgonetas con emisiones de CO2 en la Unión Europea a partir del año 2035. Dicha carta está firmada por representantes de fabricantes de vehículos, empresas de baterías, proveedores de infraestructura de recarga, desarrolladores de software, operadores energéticos y firmas de ingeniería.

En el documento se advierte que cualquier cambio o retraso en este compromiso debilitaría la posición industrial de la Unión Europea y pondría en peligro su liderazgo tecnológico.

"Manténgase firme, no dé un paso atrás. Mantenga la plena integridad del objetivo de cero emisiones para coches y furgonetas en 2035", expresan los firmantes de la carta, entre quienes destacan los responsables de empresas como Volvo, Uber Cabify, Iberdrola, Ikea, LG Energy Solutions, Polestar, Vektor, Zunder, Wallbox o Circontrol.

Dichas empresas se escudan en que la propia Comisión Europea fijó ese objetivo en el año 2023 y que supuso "un hito climático" y que "señaló la intención de Europa de liderar la apuesta global por la movilidad limpia, la seguridad energética y la innovación industrial". Aquel objetivo "marcó una hoja de ruta clara y creíble para la industria, los inversores, los gobiernos y la ciudadanía: adelantarse mientras el mundo se electrifica".

Defienden sus inversiones

Las empresas que firman esta carta dicen que, a partir de aquel momento, comprometieron "cientos de miles de millones de euros en nuevas inversiones, creando más de 150.000 nuevos empleos", con ejemplos como las gigafactorías de baterías en Francia y Alemania y las fábricas de automóviles nuevas o readaptadas en Eslovaquia y Bélgica, además de la expansión de la red de infraestructura.

Como podemos apreciar, estos 150 líderes empresariales están defendiendo lo suyo aunque eso suponga ir en contra de los intereses de los europeos y en especial de los españoles, ya que son muy pocos los nacionales que pueden permitirse comprar un coche nuevo y mucho menos uno eléctrico.

Tal y como ya hemos contado en numerosas ocasiones en Libre Mercado, el parque automovilístico español está muy envejecido, siendo la edad media ya de 14,5 años. Por otro lado, mientras los salarios reales medios de los españoles apenas han subido un 2,76% en los últimos 30 años, el precio de los automóviles ha crecido hasta un 89% en algunos casos (como en el caso del Volkswagen Golf).

Por tanto, esto no es más que una forma de presión por parte de un lobby que únicamente mira por sus intereses económicos, y que poco o nada de interés tiene en el medio ambiente ni en el ecosistema.