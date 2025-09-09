¿Qué hay detrás del jarro de agua fría sobre el nuevo yacimiento de oro de Marruecos?

El sector minero de Marruecos ha vivido en los últimos días una auténtica montaña rusa de emociones. Si bien se ha descubierto un yacimiento de oro en la provincia de Guelmim, en un principio se habló de un hallazgo de 34 vetas de cuarzo que contenían concentraciones de hasta 300 gramos por tonelada. Sin embargo, días después un comunicado de la empresa minera (reportado por medios económicos marroquíes como Medias 24) cayó como un jarro de agua fría al mostrarse que hubo un "error tipográfico" y que los 300 gramos por tonelada en realidad eran 30 gramos por tonelada.

Una veta de oro se define como "un depósito de oro que se encuentra en una masa de cuarzo o roca ígnea, formando una fisura o grieta dentro de la corteza terrestre. Estas vetas contienen oro diseminado en partículas finas, láminas o a veces cristales, depositados por fluidos hidrotérmicos a través de fracturas en la roca". De esta forma, Marruecos podría aumentar su protagonismo a nivel mundial como productor de oro.

Diversos medios marroquíes, como L’Economiste o Medias 24, se han hecho eco de esta noticia, donde un grupo de expertos en minería ha descubierto una extensa red de 34 vetas de cuarzo con alto contenido de oro durante trabajos de excavación en el terreno. Los resultados de los análisis realizados demostrarían que la calidad de estas vetas es "excepcional", arrojando concentraciones de oro que oscilan entre los 6 y 30 gramos por tonelada. A pesar de esta rebaja desde los 300 gramos hasta los 30 gramos, la concentración sigue siendo considerada alta.

Un descubrimiento prometedor

Todo esto situaría el hallazgo de oro como uno de los más prometedores de los últimos años en el norte de África, y podría convertir a Marruecos en una potencia en el sector minero aurífero mundial, ya que, según los resúmenes de productos minerales de 2023 del Servicio Geológico de Estados Unidos, la producción total de oro de Marruecos giró en torno a las 6,8 toneladas en 2022. Unas cifras que podrían aumentar de forma considerable tras estos descubrimientos.

Como informa Discovery Alert (un sitio web especializado en minería): "En el contexto global de la minería de oro, las leyes superiores a 10 g/t se consideran generalmente yacimientos de alta ley. Con resultados de análisis que oscilan entre 6 g/t y 30 g/t, el descubrimiento de Guelmim representa una mineralización excepcional que lo sitúa entre los yacimientos de oro más destacados del mundo. Estos yacimientos de alta ley pueden seguir siendo económicamente viables incluso durante períodos de precios del oro más bajos, lo que los convierte en activos particularmente valiosos."

Un oro de gran calidad

En cuanto al oro, este parece presentarse tanto en forma libre dentro de la matriz de cuarzo como asociado con minerales de sulfuro, lo que permite unos procesos de recuperación metalúrgica potencialmente sencillos. Dicha característica mineralógica es importante para futuras consideraciones de procesamiento, debido a que el oro libre suele ser más susceptible a los métodos de recuperación convencionales que el oro refractario atrapado en minerales de sulfuro.

La distribución de ley demostrada sugiere el potencial de enfoques de minería selectiva que podrían apuntar a las partes de mayor ley del sistema de vetas, lo que potencialmente permitiría menores costos iniciales de capital y retornos de inversión más rápidos en comparación con los métodos de minería a granel.

Por tanto, y a pesar de que haya supuesto una decepción la reducción de 300 gramos por tonelada a 30 gramos, no deja de ser este un descubrimiento muy interesante y que colocará al país africano en una mejor posición a nivel global en cuanto a producción de oro y, sin duda, ayudará a su crecimiento económico a lo largo de los próximos años.