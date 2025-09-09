Por qué cada vez más personas invierten en proyectos inmobiliarios

Hoy en día los inversores cuentan con más alternativas que nunca para hacer crecer su capital. La bolsa, las criptomonedas o el inmobiliario tradicional siguen presentes, pero frente a su volatilidad, incertidumbre o barreras de entrada, ha surgido con fuerza una fórmula que combina lo mejor de cada mundo: el crowdlending inmobiliario. Y con plataformas como Civislend, esta modalidad se ha consolidado como una de las opciones más atractivas para quienes buscan inversiones rentables, tangibles y respaldadas por activos reales.

La bolsa continúa siendo el clásico por excelencia. Invertir en índices diversificados como el S&P 500 ha generado históricamente rentabilidades medias del 6 al 8% anual en el largo plazo. Sin embargo, la volatilidad diaria hace que muchos inversores sufran pérdidas significativas si no cuentan con paciencia o una estrategia de diversificación sólida.

Conjunto de viviendas

En el otro extremo están las criptomonedas, que han protagonizado revalorizaciones espectaculares, pero también desplomes cercanos al 90%. Su carácter especulativo y la falta de regulación convierten este mercado en un terreno atractivo para unos pocos, pero inasumible para la mayoría de perfiles.

El ladrillo tradicional sigue siendo un valor refugio, pero no está al alcance de todos. Comprar, reformar y vender una vivienda puede generar márgenes altos si se gestiona bien, y el alquiler ofrece rentas anuales de entre el 3 y el 6% junto con la posible revalorización del activo. Sin embargo, exige un capital elevado, plazos largos y una dedicación constante para sortear impagos, retrasos o costes inesperados.

Conjunto de viviendas.

En este escenario, el crowdlending inmobiliario se ha consolidado como una alternativa en auge. Permite a cualquier persona invertir en proyectos de promoción inmobiliaria con tickets reducidos, accediendo así a un mercado que antes estaba reservado a grandes patrimonios.

En España, Civislend se ha posicionado como la plataforma de referencia. Ha acercado a miles de ciudadanos a un mercado antes inaccesible, conectándolos directamente con promotores que necesitan financiación para levantar nuevos desarrollos inmobiliarios. El inversor elige en qué proyecto invertir (desde 250€) y puede seguir de primera mano la evolución de la promoción en la que ha participado.

Conjunto de viviendas.

Las cifras hablan por sí solas: rentabilidades que alcanzan el 10% al 13% anual, plazos medios de 15 meses y proyectos con garantías hipotecarias de primer rango (entre otras garantías) que reducen notablemente el riesgo de impago. El modelo de Civislend no solo acerca al pequeño y mediano inversor a la rentabilidad del ladrillo, sino que lo hace con la tranquilidad de contar con un respaldo jurídico sólido en cada proyecto.

El resultado es una fórmula que combina la solidez del ladrillo con la agilidad de la tecnología, y que se ha convertido en la gran protagonista de esta nueva forma de invertir cada vez más asentada. En Civislend, cada vez más personas encuentran no solo una oportunidad de rentabilidad, sino también la confianza de estar respaldados por activos inmobiliarios y garantías hipotecarias de primer rango.