El campo también rechaza la reducción de jornada de Yolanda Díaz: "No puede ser"

El campo también se opone a la reducción de jornada laboral de Yolanda Díaz y que ya se ha convertido en la primera gran derrota del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta legislatura. El sector primario considera que rebajar la jornada máxima de 40 a 37,5 horas semanales "ignora las particularidades del campo". También denuncian que propondrán una reforma del Estatuto de los Trabajadores para que la ministra de Trabajo no pueda seguir ignorándoles.

Esto no puede ser café para todos como se hizo con la reforma laboral o con la de autónomos. Todos los sectores no son iguales y el campo tiene que entrar en el diálogo de estas cuestiones", ha señalado Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones.

La organización también critica que la ministra de Trabajo no haya tenido en cuenta las "particularidades" del sector primario y que "hacen imposible" aplicar tanto la ley de reducción de jornada como el registro digital: "La estacionalidad de las campañas, la dependencia de factores externos como la climatología o los turnos de riego, y la dimensión reducida de muchas explotaciones y el aislamiento digital obligan a prever un marco flexible y adaptado".

Unión de Uniones considera que las micro y pequeñas explotaciones agrarias deberían poder seguir llevando el registro de jornada como hasta ahora, dado que la falta de conexión a internet, la dispersión de trabajadores en distintas parcelas y la inexistencia de un centro de trabajo fijo hacen inviable un sistema electrónico rígido, detalle que parece haber pasado desapercibido en los despachos del Ministerio de Trabajo.

Por último, la organización ha propuesto cambiar el Estatuto de los Trabajadores para que las asociaciones profesionales agrarias reconocidas por la Ley 1/2025 (Asaja, COAG, UPA y Unión) tengan plena validez como representantes de los empresarios agrícolas cuando se negocien convenios colectivos en el sector.