Inditex logra nuevos récords en beneficios y ventas pese a un crecimiento más moderado de lo previsto

Inditex vuelve a lograr nuevos récords con sus resultados, aunque esta vez se trata de crecimientos moderados, por debajo de lo que apuntaban los analistas. El beneficio neto durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 – entre el 1 de febrero y el 31 de julio – se situó en 2.791 millones de euros, esto supone un incremento del 0,8% respecto a un año antes, según han informado desde el grupo.

En cuanto a las ventas, crecieron un 1,6% con respecto al primer semestre de 2024 llegando a alcanzar 18.357 millones de euros. La evolución es satisfactoria tanto en tienda como a través de internet. Las ventas a tipo de cambio constante también crecieron un 5,1%.

"Hemos logrado un sólido rendimiento en este primer semestre del ejercicio 2025, con ventas satisfactorias en un entorno de mercado complejo y manteniendo sólidos niveles de rentabilidad. La eficiente ejecución de nuestros equipos demuestra la solidez del modelo de negocio de Inditex", subrayó el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

Resultados financieros

El margen bruto creció un 1,5%, hasta 10.703 millones de euros, y se situó en el 58,3% de las ventas (-5 puntos básicos frente al primer semestre de 2024).

El resultado operativo (Ebitda) creció un 1,5%, hasta 5.114 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 0,9% hasta 3.572 millones de euros. El resultado antes de impuestos lo hizo un 0,1%, alcanzando los 3.601 millones de euros. Siendo la posición financiera neta de 10.012 millones de euros al final del primer semestre de este año.

Para el segundo semestre de 2025, la compañía destacó que las colecciones de la campaña de otoño/invierno han sido "muy bien recibidas" por sus clientes. Reflejo de ello, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2025 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2024.

Crecimiento de las cadenas

El grupo afirmó que todas las líneas de gasto han mostrado una evolución favorable y precisó que los gastos operativos crecieron un 2,2%. Teniendo en cuenta todos los cargos por arrendamientos, los gastos operativos crecieron 63 puntos básicos por encima del crecimiento de las ventas.

El inventario creció un 3,1% a 31 de julio de 2025 respecto a la misma fecha del año anterior debido al "fuerte" desempeño operativo. Durante los primeros seis meses del año, Inditex realizó aperturas en 35 mercados. Al cierre del periodo, la compañía operaba 5.528 tiendas.

Excepto Massimo Dutti, todas sus cadenas incrementaron sus ventas durante el primer semestre. La cadena las redujo casi un 1% mientras Zara logró unas ventas de 13.150 millones de euros, frente a los 13.033 millones de euros del primer semestre de 2024.

Por áreas geográficas, Europa – sin España – es quien más ingresos del grupo aportó, el 50,7% por encima del 49,9% del mismo periodo del año anterior. En el caso de América, la cifra de ingresos se redujo pasando del 18,8% del año anterior al 17,8%. Asia y resto del mundo también redujeron su aportación de manera mínima del 16,6% al 16%. Por su parte, España aumentó pasando del 14,7% del primer semestre de 2024 al 15,5%.

Con la mirada en el futuro

La compañía celebra el 50 aniversario de Zara con prioridades claras: mejorar continuamente su propuesta de moda, la atención al cliente, su enfoque de sostenibilidad y el desarrollo de sus equipos de alto rendimiento: "Al centrarnos en estas áreas, impulsaremos el potencial de crecimiento a largo plazo del grupo", destacó García Maceiras.

La empresa tiene presencia en 214 mercados, con una baja cuota en cada uno de ellos y en un sector "fragmentado". Desde Inditex se prevé un crecimiento del espacio bruto anual en el período 2025-2026 se sitúe en torno al 5%, con un espacio neto positivo acompañado con una "fuerte" venta 'online'.

A los tipos de cambio actuales, anticipa un impacto divisa de aproximadamente un -4% en las ventas en 2025. En 2025 Inditex espera un margen bruto estable (+/-50 puntos básicos). En el presente ejercicio el grupo ha planificado inversiones para incrementar la capacidad operativa, obtener eficiencias y aumentar la diferenciación, con una inversión ordinaria de alrededor de 1.800 millones de euros.

En este contexto, la compañía aseguró que su plan de expansión logística para el 2024 y el 2025 sigue según lo previsto. Este programa de inversión extraordinario de dos años centrado en la expansión del negocio destina 900 millones de euros para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios 2024 y 2025.

El objetivo de este plan logístico es reforzar las capacidades de Inditex para acometer las "fuertes" oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo a nivel global.